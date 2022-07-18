超性感重機女神路邊賣花生　被批博出位這樣回應

通常在一些觀光景點的路邊都會看到有人擺攤賣水果、特產，不過不一定每個人都會停下來捧場購買，但若是火辣正妹在兜售，也許情況會不一樣。



有台灣網友分享一張照片，只見兩名正妹站在路邊賣花生，但低胸上衣凸顯出傲人的好身材，讓鄉民們看了忍不住直呼「想吃花生了」。

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從原PO在臉書「騎車環島趣」貼出的照片看到，路邊有兩名長髮正妹站在一輛紅色重機旁邊，一人手拿兩罐花生，另一人則手持賣花生的牌子，牌子上還寫著梅香、芥末、香辣等口味，但相信路過的人注意的不會是牌子和花生，而是她們的好身材。

這兩名辣妹外套下穿著低胸上衣，豐滿的上圍相當吸睛，原PO在貼文寫道「哇塞！現在賣花生都這麼拚了，騎重機去坪林賣？車友們快來買花生喔」。

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照片一出吸引不少人按讚點閱，「喚醒了我吃花生的強烈慾望」、「生意一定很好」、「男人的錢真好賺」、「不買一下對不起自己」、「花生口味字太小，很多人一定會放大仔細看」、「是不是擺在測速區間內？」、「就是賣給醉翁之意不在花生的人」、「連對花生過敏都會衝去買」、「這花生很辣哦」。

其中一位正妹的IG曝光，她的名字叫「周妍」，5天前寫下「今天在坪林牌樓當小販賣花生，感謝購買」，她也常常在IG分享自己騎重機的照片，不少低胸清涼火辣的服裝讓人看了快噴鼻血。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】