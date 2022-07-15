台女竟着「透視情趣內衣」踩單車惹圍觀 經驗網友提出更驚人猜測
撰文：聯合新聞網
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天氣越來越炎熱，不少人會穿著清涼上街，讓人眼睛大吃冰淇淋。
近日就有男網友PO出一段影片，只見一名長髮女子騎著腳踏車，但竟然只穿著薄紗，露出黑色內衣褲。
畫面讓網友看了猛噴鼻血，直呼「這沒辦法超車」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段影片，可以看到一名留著長髮、身形姣好的女子騎著腳踏車在街道上。
但仔細一看，這名女子背著黃色包包，穿著透視薄紗，黑色內衣褲全都一覽無遺，惹火畫面讓路人忍不住多看幾眼。
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無數經驗網友表示：穿這麼暴露一定是男的
影片一出，立刻引發網友熱議，紛紛暴動留言「要在後面保護她」、「這沒辦法超車」、「我會騎她後面保護她安全到家」、「當你前方有騎腳踏車的女士時，為她照明是紳士的行為」、「前面怎麼一直堵車啊」、「我回不了家了」、「真的天氣太熱了，我能理解」。
不過也有網友懷疑該名女子是否為男生，「轉過來是位阿伯」、「正面男的」、「結果是個男的」、「別騙了，是男的，玩遊戲輸的」、「穿這麼暴露一定是男的」、「這是公的啦」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】