女警set偵速機擺出「水着偶像級」甫士　網民跪求地點：我想被罰

台中一名網友日前在外遇見2名正在架設機器的警員，其中一名女警意外擺出「撩人」姿勢，讓他趕緊拍下與網友們分享，照片曝光後引起全網暴動，留言直呼：「快告訴我在哪，我想被開單！」



這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO照，只見一輛印有「臺中市政府警察局、第五分局」警車停在路邊，一旁還有兩名員警正在架設機器，似乎在做取締違規事前作業。

不過，從拍攝者角度看去，綁著馬尾的女警低頭與同事交頭接耳，一手扶著腰間槍枝，整體姿態微蹲彎曲，彷彿正在熱舞中，恰巧擺出性感POSE（點擊放大瀏覽）▼▼▼

拍攝者看了忍不住笑問：「這樣的姿勢，想被開單了嗎？」

吸睛照片引來網友朝聖，紛紛留言驚呼「這姿勢我給滿分」、「還以為是在護槍」、「想被開單，請告訴我在哪裡？」、「不可以色色！」、「撩人還是抓人？」、「這姿勢媲美專業偶像了」、「我想犯罪」、「直接開單，罪名是『心被偷走』」。

【同場加映】瘋傳「頂流警花」仙氣照網民驚為天人 IG泳裝曝光身型同樣零死角（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

延伸閱讀：

他曝外送時幫買袋子「2益處」 引同行大罵：慣壞顧客

他問「酌收10％服務費」為何另外標示？ 意外揭殘忍真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】