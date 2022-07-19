美前防長埃斯珀訪台：一中政策已無用　要遠離戰略模糊

美國前國防部長埃斯珀今（19）日晉見總統蔡英文時表示，一中政策已經沒有用，美國要遠離戰略模糊。蔡英文強調，台灣將持續與美國、歐洲等民主夥伴加強合作，確保印太區域的和平與繁榮。



蔡英文上午於總統府接見美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。

訪團成員埃斯珀（Mark Esper）致詞表示，身為前國防部長，他的任務就是確保美國及盟友已經充分準備好面對全球的競爭局勢。俄羅斯入侵烏克蘭，證明專制國家持續存在於世界，並對民主造成極大的問題。

「西方民主所面臨的最大威脅不是俄羅斯，而是在亞洲，中國持續破壞以法治為基礎的全球秩序，威脅地區內所有熱愛自由的人民，台灣則是處於前線」他說，欽佩蔡英文勇敢的領導力，非常榮幸會面，並與台灣政府團隊一起討論貿易、外交、經濟整合及安全相關等重要議題。

他表示，目前在華府的政策圈有共識，應該一起支持台灣來面對中國威脅，他同時也將這樣的訊息傳遞給歐洲及北約夥伴，非常樂見北約提出了相關戰略計畫協助西方以及歐洲。

他認為，長久以來的一中政策已經失效，應該遠離所謂的戰略模糊，在美國國內也應該要重新有不一樣的討論，並告訴美國人民，台灣所做的政策決定，包括大幅提升國防預算、採用不對稱戰力，以及延長徵兵的討論、增強後備戰力及動員的能力等。

蔡英文感謝美國持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台灣的安全承諾。她強調，未來，台灣會跟美國、歐洲等民主夥伴持續加強合作，確保印太區域的和平及繁榮。在經貿合作上，台灣有能力也願意扮演更積極的角色，加深台灣跟歐洲國家的連結。

訪團成員尚包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、「大西洋理事會」資深副會長博貝利（Barry Pavel），由外交部長吳釗燮陪同晉見，國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

埃斯珀在前美國總統特朗普任內擔任國防部長和陸軍部長，多次公開表達對台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定。