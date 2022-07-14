劉曉波逝世5周年｜友人盼雕像在台展出　劉霞在德撒花悼亡夫

昨（13）日是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世5周年，友人和藝術家顏柯夫在新北市舉辦紀念活動，希望在台灣覓得場地，公開陳列劉曉波紀念群雕。

劉曉波妻子劉霞，在友人陪同下，去到德國波茨坦哈弗爾河紀念劉曉波，並向河中心撒上色彩斑斕的鮮花瓣，懷念丈夫。



台灣《中央社》報道，劉曉波友人、詩人廖亦武和貝嶺等人，昨日在顏柯夫位於新北市白沙灣的畫室，舉辦劉曉波逝世5周年紀念活動，並展出藝術家鄭愛華所創作的紀念雕像群，分別是劉曉波的人像、象徵他2010年獲頒諾貝爾和平獎的空椅子、呈現劉曉波思想的書本，和獻給他的玫瑰花。

這批雕像群曾於2018年劉曉波逝世周年時，在台北市政府前的公園短暫展出。顏柯夫表示，未來希望覓得場地，公開陳列紀念群雕，他認為，這也能展現出台灣社會的勇氣和包容心。

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的友人13日在新北市舉辦他逝世5周年紀念活動。藝術家鄭愛華在場講解他創作的人像、空椅子、書本和花朵等紀念雕像群。（廖志峰Facebook）

劉曉波友人組成的團體「曉波助瀾會」也透過臉書（Facebook）發表紀念文稱，回顧中國日益嚴峻的政治現實越發清晰地突顯出，以曉波為代表的異議人士的堅持不可或缺，異議人士生死以之，中國仍未民主化。

無國界記者（RSF）也發聲明稱，在劉曉波逝世5周年之際，中國現有15名仍在囚的新聞自由捍衛人士遭遇最嚴重威脅，若未立即獲釋可能葬身獄中。

美國《自由亞洲電台》報道，身處德國休養的劉曉波妻子劉霞，在友人陪同下，去到德國波茨坦哈弗爾河紀念劉曉波，並向河中心撒上色彩斑斕的鮮花瓣。每年在劉曉波死忌當天，劉霞都會用類此方式懷念丈夫。

劉曉波10年獲和平獎；「煽顛」被判11年

公開資料顯示，中國作家、文學評論家、人權活動家劉曉波，1955年12月28日出生於吉林省長春市。80年代，登上中國文壇，88年獲得北京師範大學文學博士學位，並留校任教。1989年，參與八九民運為「廣場絕食四君子」之一，6月6日被捕入獄，91年1月在北京市中階人民法院受審，被判「反革命宣傳煽動罪」。

2008年12月8日，因起草和組織《零八憲章》而被北京市公安局逮捕。2009年12月25日，北京市第一中級人民法院以「煽動顛覆國家政權罪」，判處劉曉波有期徒刑11年，關押在遼寧省錦州監獄。

2010年10月8日，劉曉波因「在中國為基本人權持久而非暴力的奮鬥，已經成為方興未艾的中國人權奮鬥的標誌與豐碑」，榮獲諾貝爾和平獎，其妻劉霞亦被軟禁8年。

2017年7月13日下午5時35分，劉曉波在瀋陽的中國醫科大學第一附屬醫院因多重器官衰竭，經搶救無效死亡，終年61歲。

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官方曾批劉曉波獲和平獎是褻瀆

外交部2010年10月8日曾批評，劉曉波獲諾貝爾和平獎「完全違背了該獎項的宗旨，也是對和平獎的褻瀆，並表示劉曉波是因觸犯中國法律而被中國司法機關判處徒刑的罪犯。」

官媒《新華社》同月15日批評劉曉波「炮製了一系列文章和言論，一方面以造謠、誹謗等方式否定人民民主專政的國家政權和社會主義制度；另一方面通過自己組織或者勸誘他人組織簽名並公開在互聯網上宣傳煽動他人加入其中，共同改變現有政治，推翻現有政權，公然違背了中國憲法和法律」

09年12月受審時，劉曉波向法庭遞交文章「我沒有敵人—我的最後陳述」，這篇文章在諾貝爾和平獎頒獎禮上被誦讀，文章寫道：

我期待我的國家是一片可以自由表達的土地，在這裏，每一位國民的發言都會得到同等的善待；在這裏，不同的價值、思想、信仰、政見……既相互競爭又和平共處；



在這裏，多數的意見和少數的儀意見都會得到平等的保障，特別是那些不同於當權者的政見將得到充分的尊重和保護；



在這裏，所有的政見都將攤在陽光下接受民眾的選擇，每個國民都能毫無恐懼地發表政見，決不會因發表不同政見而遭受政治迫害；



我期待，我將是中國綿綿不絕的文字獄的最後一個受害者，從此之後不再有人因言獲罪。

