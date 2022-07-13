汪洋：若台灣當局承認九二共識　兩岸關係就能改善發展

第十四屆海峽論壇大會周三（13日）在福建廈門舉行，全國政協主席汪洋在致辭時強調，只要台灣當局承認九二共識、堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展、兩岸同胞就能夠受惠，並呼籲兩岸同胞攜手共同促進統一。



汪洋批評，民進黨當局為了一黨私利，人為阻隔兩岸的經濟往來和合作，最後只會事倍功半、人財兩空。（資料圖片）

汪洋表示，兩岸同胞是骨肉天親、血濃於水的一家人，大家都說中國話、寫中國字、吃中國菜、過中國節，有共同的歷史記憶和傳統文化，任何人都不能將台灣從中國的領土之中分裂出去。

汪洋又指，雖然1949年以後兩岸處於嚴重的政治對立狀態，但沒有人冒天下之大不韙，把台灣從祖國懷抱中分裂出去，無論是共產黨還是國民黨都認同一個中國原則，在兩岸打破隔絕的狀態以後，才會有體現一個中國原則的九二共識。

汪洋說，儘管兩岸貿易中大陸存在高額貿易逆差、民進黨當局百般阻撓兩岸交流合作，但大陸仍會堅持繼續對台灣開放市場，一如既往鼓勵台企在大陸投資、為台灣同胞特別是台灣青年來大陸就業、創業、生活創造良好條件，支持兩岸鄰近地區基本公共服務的均等化、普惠化、便捷化，建立兩岸榮發發展示範區。

汪洋批評，民進黨當局為了一黨私利，人為阻隔兩岸的經濟往來和合作，最後只會事倍功半、人財兩空。他強調，台灣當局只要承認九二共識，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益，並呼籲兩岸同胞一道，看清兩岸關係發展的大勢，共促統一大業，共創美好未來。