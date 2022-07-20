2年前甫收購台灣惠康　家樂福290億脫手台灣業務　統一集團接掌

台灣統一企業及統一超商周一（19日）深夜在台灣證券交易所召開重大訊息記者會，宣布以290億元（新台幣．下同．約合76億港元）向法國家樂福回購台灣家樂福60%股份。

交易完成後，統一集團將100%握有台灣家樂福股權，將從過去的投資者角色轉為經營者。

統一集團目前在台灣經營約6503間7-Eleven（7-11）門市，另外還經營星巴克、無印良品、康是美等連鎖店，及博客來網絡書店等網上商城。是次交易將讓統一集團在台灣零售業的霸主地位更加穩固。



收購案包括台灣惠康旗下門市

是次收購案中，包括家樂福2020年6月斥8億台幣收購台灣惠康（Wellcome）股權，所接手經營的台灣頂好Wellcome超市（後更名家樂福超市）及Jasons頂級超市。惟翌年8月路透引消息指家樂福擬出售台灣全部業務，惟當時家樂福方面否認。

至2020年家樂福收購案為止，總部位於香港的牛奶公司（Dairy Farm，現已更名DFI零售集團）在台經營頂好Wellcome超市長達33年之久。目前DFI零售集團仍在台經營IKEA宜家家居，設7間分店、1間取貨中心及1間「IKEA Hej 行動商店」。

家樂福兩年前剛買下台灣惠康的股權，接手經營「頂好wellcome」超市。（資料圖片／聯合報）

家樂福退出亞洲 台業務去年營收成長

法國超市巨擘家樂福（Carrefour）集團在近40個國家有超過1萬3000間門店，構成多元零售型態銷售網絡，是世界領先的食品零售商之一。家樂福集團2021年營收為812億歐元，門店加總擁有超過37萬名員工，全球共有超過50萬人為家樂福工作。

台灣家樂福2021年合併營收突破新台幣800億元（約合210億港元），會員數高達460萬人，營收成長16.7％，並計劃2022年強化中南部超市布局。

家樂福近年陸續退出亞洲地區，台灣已是最後一站。2019年，家樂福中國的80%股權以48億人民幣（約合56億港元）售予當地的蘇寧易購，價錢較今次交易低。不過彭博去年10月報道指，蘇寧易購計劃出售持有的全部家樂福股權。

統一集團一直在台灣經營7-11便利店。（資料圖片）

統一穩固零售業霸主地位

統一集團在記者會表示，35年前統一企業與法國家樂福創辦家族攜手成立台灣家樂福，將量販銷售模式引進台灣。配合法方股東依其全球策略考量規劃出售持股，統一集團優先承接持股，雙方於19日簽署股份買賣合約。

交易後，統一集團將取得全台340間門店經營權包含68間量販店、272間超市與頂級超市、129間商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心的自有土地與資產。

統一集團表示，此交易尚需取得公平交易委員會審核許可，簽約完成後15日內將向公平會提出結合的申報作業，一般審查時間約4至6個月，預計將於2023年中完成交割。