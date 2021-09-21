台灣7-11現首間「付費包廂」！便利店變Party Room？網民：透明的

台灣便利商店龍頭之一的7-ELEVEN，提供各式各樣的生活服務，現在竟然還有「付費商務包廂」！「台灣也有一個騰訊」在臉書上發文，貼出「7-ELEVEN付費包廂服務」的照片，消息一曝光，引起許多人熱烈討論。



「台灣也有一個騰訊」16日在臉書上PO出一則地方消息，內容是關於「7-ELEVEN付費包廂服務」，包廂一小時的基本費率為60元台幣，裡面提供獨立電源、USB充電座、冷氣空調和舒適桌椅。經詢問確認後，這項服務目前僅在桃園市大錢站門市推出，屬於7-ELEVEN的測試專案。7-ELEVEN的聯合服務中心表示，推出該包廂服務的主要目的是「讓商務顧客有獨立空間洽談業務，未來視疫情降級使用狀況再規劃擴展。」

貼文一出，網友紛紛在底下留言，「支持全台711以後坐位置都要花錢，以免被一堆直銷的佔滿」、「這樣叫直銷怎麼活？以後約在便利商店也要錢了～」、「這樣搞直銷的哪有地方去，只能去麥當勞談大事業了」，也有人表示7-ELEVE的服務越來越多元「越來越多元了、總有一天在小七也可以加油也說不定」、「711員工到底要多忙」。

延伸閱讀：另一邊廂在便利店大國日本，3大原因致神話終結，數據揭與新冠肺炎疫情無關▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

超商深入生活 每人平均年逛137次

【本文獲「TVBS」授權轉載。】