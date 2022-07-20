台灣疫情｜增近2.7萬本土個案　第四劑疫苗接種對象擴至50歲以上

撰文：陳進安
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台灣中央流行疫情指揮中心今日（20日）公布，當地新增26943宗新冠肺炎本土個案，新增102宗中重症（中症53宗、重症49宗），再多57人死亡。另新增253宗境外輸入個案。

據指揮中心統計，今年截至昨日（19日），本土輕症、無症狀個案累計4258640宗、佔99.55%；中症累計10830宗、佔0.25%；重症累計8644宗、佔0.2%，其中死亡累計7465人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，新增死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54宗具慢性病史、37宗未接種3劑疫苗、25人從未接種疫苗，33人年齡超過80歲。最年輕死者為40多歲、本身有風濕免疫疾病的女性，其使用免疫抑制劑，沒有接種任何一劑疫苗，經數日咳嗽、呼吸喘仍未就醫，周日（17日）家中昏迷送醫後已無心跳呼吸，於急診PCR檢驗陽性確診，當日急救無效死亡，死因為肺炎併呼吸衰竭。

另外，指揮中心宣布自後日（22日）期，擴大第四劑接種對象到50歲以上者。指揮官王必勝表示，接種第三劑間隔5個月（150天）以上，即可接種第四劑。但建議確診者於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。

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