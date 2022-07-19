台灣疫情｜增2.6萬宗本土個案　做運動、戶外工作者可免戴口罩

台灣今天（19日）新增26779宗本土個案，37人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，入境免隔離是未來方向，相關部門將評估境內外的Omicron BA.4及BA.5疫情。

另指揮中心宣布，今日起鬆綁戴口罩規定，騎電單車、單車時可免戴口罩，戶外工作者在空曠處工作時也不必佩戴。



對於台灣何時實施入境免隔離，王必勝指出，入境檢疫「0+7」是未來方向之一，評估重點包括國際及本土的Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒疫情狀況，了解重症及致死風險是否提高，同時評估醫療量能、物資儲備、疫苗涵蓋率等層面，才能研判開放時間點。

雖然未知何時實施免隔離，但指揮中心宣布，下周一（25日）起開放予六類外籍人士（不包含港澳）入境，包括志工（義工）、傳教弘法、研習（宗教教義）、實習、國際交流、度假打工（青年交流）。據統計，上述六類外籍人士於疫情前每年入境總人數約1萬餘人。

台灣外交部領事事務局副局長周中興指出，度假打工（青年交流）並非指一般的觀光，而是和台灣有簽訂度假打工或青年交流的地區才符合規定，除有年齡限制，且每人一生僅可申請一次。

室內外做運動可免戴口罩

台灣鬆綁戴口罩規定，只要符合以下例外情形時就可免戴口罩，包括在室內外運動；室內外拍攝個人或團體照；自行開車、騎電單車、單車，車內均為同住家人或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；戶外工作者於空曠處工作；在山林、海濱活動；在溫泉、水療設施、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

台灣近日的境外輸入病例數急升，指揮中心疫情監測組組長周志浩研判，情況與邊境防疫鬆綁有關，觀察近5周境外輸入病例數，確實有逐漸攀升狀況，與國際Omicron BA.4、BA.5病毒株導致疫情再起走向一致。

目前，台灣入境總人數為每周4萬人次，台灣人及持有效居留證、以及所有赴台轉機者，搭機前可免持2日內的核酸檢測報告，但境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機。