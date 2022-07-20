疫情｜逛商場毋需戴口罩？　王必勝：以能否和他人保持距離判斷

台灣中央流行疫情指揮中心今日（20日）公布，當地新增26943宗新冠肺炎本土個案，再多57人死亡。

台灣昨日（19日）起放寬戴口罩規定，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨日表示，戶外散步也是一種運動，可毋需口罩，相關言論引發關注，民眾疑惑逛街、走路上班等是否也可毋需戴口罩。

王必勝今日補充稱，民眾不妨改以能否和不特定對象保持社交距離，判斷是否需戴口罩。



中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，民眾不妨改以能否和不特定對象保持社交距離，判斷是否需戴口罩。（《聯合報》）

據早前報道，昨日有媒體向王必勝提問，若只是在戶外從事散步休閒活動，是否也符合毋需戴口罩條件。王必勝回應稱，散步也是運動的一種，戶外從事運動本來在原先的毋需戴口罩條件中，散步可以不用戴口罩。

不過王必勝的言論引發不少疑問和爭議，台灣不少網友反問，「出門走路是不是在散步」，也有網民對此感到疑惑，「室內散步也是運動，所以逛百貨公司也不用戴？」

王必勝今天表示，怎麼樣才算「運動」確實難以界定，民眾不妨改以能否和不特定對象保持社交距離，作為是否戴口罩的判斷依據。

王必勝舉例，民眾到河濱公園運動、散步，如果周圍都很空曠當然可以不用戴口罩，但如果到百貨公司散步當作運動，要和不特定對象維持社交距離就有難度，這時候就應該戴口罩。

王必勝提醒，民眾還是要隨身攜帶口罩，一旦無法保持社交距離就要戴上。