疫情｜台灣放寬口罩令　防疫指揮官：戶外散步也是運動毋需戴口罩

台灣疫情趨緩，今天（19日）新增26779宗本土個案，37人死亡。台灣中央流行疫情指揮中心宣布，今日起放寬戴口罩規定，騎電單車、單車時毋需戴口罩，戶外工作者在空曠處工作時也不必佩戴。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝更表示，戶外散步也是一種運動，可毋需口罩，相關言論引發關注。



據台灣最新規定，只要符合以下例外情形時就可毋需戴口罩，包括在室內外運動；室內外拍攝個人或團體照；自行開車、騎電單車、單車，車內均為同住家人或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；戶外工作者於空曠處工作；在山林、海濱活動；在溫泉、水療設施、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，戶外散步也是一種運動，可毋需戴口罩，相關言論引發關注。（《聯合報》）

台媒中央社及《ETtoday新聞雲》等報道指，有媒體向王必勝提問，若只是在戶外從事散步休閒活動，是否也符合毋需戴口罩條件。王必勝回應稱，散步也是運動的一種，戶外從事運動本來在原先的毋需戴口罩條件中，散步可以不用戴口罩。

至於為何不直接放寬為戶外都不用戴口罩，王必勝解釋，評估戶外開放不用戴口罩，主要需要具備「在空曠處」及「可與不特定人士保持社交距離」，未來會一階段、一階段逐步開放，只要風險可控，就會繼續開放。

不過王必勝的言論引發不少疑問和爭議，台灣不少網友反問，「出門走路是不是在散步」，也有網民對此感到疑惑，「室內散步也是運動，所以逛百貨公司也不用戴？」

有網民質疑，「除非在外面罰站才要戴了，運動的定義太廣」。更有網民宣稱，「我到大賣場散步」。