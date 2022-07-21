稱北京不會在20大結束後立即攻台　CIA：習近平奪台決心不可低估

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7月20日在美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）表示，不會低估國家主席習近平以武力控制台灣的決心，但他不認為習近平會在20大結束後立即動手。台灣外交部則回應，強調台灣有高度自我防衛的決心與能力，會持續強化自我防衛能力及不對稱戰力。



伯恩斯表示，美方分析中國大陸正從俄國入侵烏克蘭戰爭汲取經驗，要為未來進攻台灣累積壓倒性力量，掌控資訊領域並強化經濟，也要設法分裂在印太區域的美國和盟友。他強調，不能低估習近平要攫取台灣的決心。



伯恩斯認為，他不認為習近平會在20大結束後立刻動手，但習近平若下令奪取台灣時，「解放軍有足夠軍力支持。」

對此，台灣外交部回應表示，「面對中國近期對台灣日益加大的複合式威脅，外交部的評估與拜登政府有許多共同之處，雙方也持續進行密切協調合作，以維持台海的和平與穩定。」

台灣外交部稱，台灣直接面對中國大陸在軍事安全、經濟脅迫、灰色地帶攻勢等全方位威脅，「我方不會冒進，但也絕對不會屈服；台灣有高度自我防衛的決心與能力，我國政府持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全。」