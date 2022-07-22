林志穎駕Tesla自撞橋墩　Tesla客服：暫時不能確認起火原因

台灣知名藝人林志穎周五（22日）上午於桃園市中正北路發生車禍，他被拖出時鮮血滿臉，詳細傷況、事故原因有待進一步釐清。

22日，針對林志穎駕駛特斯拉出車禍，特斯拉客服表示，「暫時不能確認起火原因」特斯拉公關部則回應「現在不方便接電話」隨後便掛斷電話。



上午10時50分，一輛白色Tesla失控自撞橋墩起火，現場冒出大火。目擊者稱，當時車內有一對父子，其中父親傷勢嚴重，一度被卡，後被現場民眾拉出脫困，至於幼子沒有大礙，只是受驚。

台灣警方隨後證實，傷者身分為林志穎。據報，他當時駕駛Tesla Model X，載著兒子從桃園蘆竹區中正北路往桃園市中心方向行駛，期間撞到機車分隔島。

內媒《中新經緯》報道，記者致電特斯拉客服，對方回應「暫時不能確認起火原因，若遇到緊急情況，主副駕駛有機械開車門的裝置，可在斷電情況下強制解鎖車門，後排乘客可通過後備箱逃生。」

該客服也表示，特斯拉駕駛位附近並無易燃材質。記者隨後致電特斯拉公關部門人員時，對方以「現在不方便接電話」為由掛斷了電話。

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林志穎的家屬表示，林志穎目前人在林口長庚醫院，應該沒大礙，他們已前往醫院關心傷勢。經紀人則表示，父子二人目前在醫院觀察中，有進一步消息會再回應，並對外界關心表達感謝。

21日特斯拉發布第2季財報，上海超級工廠年產能已超越美國加州工廠，成為特斯拉全球年產量最高的一座工廠。

《每日經濟新聞》報道，上海工廠在近期進行了產能升級，年產能超過75萬輛，是特斯拉目前產能最高的超級工廠。此外，特斯拉美國加州工廠年產能，德國柏林工廠和美國德州工廠年產能均超25萬輛。

《聯合報》指出，2020年末，特斯拉上海工廠年產能達到25萬輛；2021年，上海工廠年產能逐漸爬升至超45萬輛。2021年，特斯拉上海超級工廠年度交付量達到48萬4,130輛，年增235%，占特斯拉全球2021年產能的51.7%。