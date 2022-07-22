林志穎開Tesla Model X爆嚴重車禍　自動駕駛出事？內行人這樣說

有「小炫風」稱號的藝人林志穎今天（22日）驚傳駕駛Tesla特斯拉在桃園市中正北路自撞橋墩起火，他與兒子都受傷送往醫院救治。林志穎是特斯拉信徒，車禍消息掀起不少特斯拉車主熱議，研判不可能是自動駕駛惹禍，9成機率是人為疏失，有很大機率開錯路，準備要切換車道，但因車速快才失控自撞。



林志穎喜歡玩車，陸續購入特斯拉（Tesla）Model 3、Model X鷹翼門等車款，還曾開著改裝的Model 3參加賽車比賽，讓不少特斯拉車友都印象深刻。今天特斯拉自撞起火車禍，掀起特斯拉車主之間熱烈討論，紛紛比對衣服、手錶，確認是林志穎。

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吳姓車主說，Model X是特斯拉頂級車款，空車價300多萬元台幣，乘車座位不同可以到400萬元台幣左右，林志穎發生車禍與火燒車意外，大家熱烈討論是不是電池燒起來，從照片看來是車頭起火，但特斯拉電池在車下方，初判不是電池起火，但仍須專業鑑定。

特斯拉擁有自動駕駛功能，吳姓特斯拉車主也研判，特斯拉若行駛在一般道路不能開啟自動駕駛功能，若真的開啟行駛之間會讓「車道置中」，也就是不會壓到道路邊線等，但車禍發生時已經壓到槽化線，代表當時並非在自動駕駛狀態，屬於人為操控。

「百分之90是人為操作疏失」，也有特斯拉車主分析蘆竹區中正北路路段發生地，研判林志穎當時載著孩子應該是要準備北上往林口匝道，但可能不小心走到南下車道，大家討論可能是車速太快，急著要切到北上車道，不熟路況沒控制好，才會自撞。

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