台灣疫情｜增2.38萬本土病例多86死　首截BA.2.75境外輸入病例

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，當地今日（22日）新增23813宗新冠肺炎本土病例，新增178宗中重症，再多86人死亡，另增280宗境外輸入病例。而在邊境，更攔截到首宗Omicron BA.2.75境外輸入病例，疫情並未外擴。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4140宗，台中市2846宗，桃園市2562宗，高雄市2513宗，台北市2352宗，台南市1877宗，彰化縣1089宗，屏東縣765宗，苗栗縣648宗，新竹縣644宗，宜蘭縣601宗，雲林縣586宗，新竹市569宗，花蓮縣499宗，嘉義縣448宗，南投縣434宗，基隆市335宗，台東縣304宗，嘉義市283宗，金門縣159宗，澎湖縣131宗，連江縣28宗。

新增死亡個案為45男41女，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83宗具慢性病史、62宗未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於今年5月20日至7月20日，死亡日期介於5月17日至7月19日。

機場篩檢攔截下當地首宗BA.2.75境外輸入病例。（聯合報）

另外，當局在機場篩檢攔截下當地首宗BA.2.75境外輸入病例，患者為居住北部的30多歲印度籍男性，曾接種過3劑疫苗，其於7月10日自印度入境，同行有一名家人及一名友人。雖然持有搭機前兩日的陰性證明，但三人一落地，在機場採檢均呈陽性，Ct值均為20。進一步病毒基因定序結果，顯示男子感染的是台灣首見的BA.2.75。

據介紹，三人入境時都出現有發燒等症狀，但屬於輕症，經視訊診療已痊癒，目前皆已經解除隔離。由於檢疫期間沒有其他接觸者，也沒有進入社區，因此並無匡列密切接觸者。當局強調，目前疫情沒有外擴的情形，評估社區傳染風險為低。

截至目前，台灣累計4386289宗確診，分別為17935宗境外輸入，4368300宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計8478宗死亡病例，其中8463宗屬本土。