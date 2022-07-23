書展2022｜陳文茜答兩岸會否開戰：蔡在乎避免衝突　不會宣布台獨

台灣知名傳媒人陳文茜周五（22日）在香港書展的講座上表示，進入21世紀，人類在為前個世紀所埋下的錯誤一一償還。大家似乎都忘了戰爭帶來的痛苦，強權領導者不斷煽動他人，製造緊張對立，鼓動各種衝突。人類重回只會用武力解決問題的野蠻時代。

被問及兩岸會否「必有一戰」的問題時，她說，台灣人民都很害怕戰爭發生，蔡英文也怕，她很在乎避免兩岸爆發軍事衝突的可能性，民進黨不會宣布「台獨」。



陳文茜說，21世紀後，科技愈來愈發達，甚至衝破國界的障礙，讓來自不同地方的人可以互相對話。然而，也正是從2001年開始，不同的戰爭在全世界遍地開花——阿富汗、伊拉克、敘利亞，乃至現在的烏克蘭。

蔡英文於7月2日在桃園出席乙未保台戰役127周年紀念儀式。（台灣總統府提供）

有讀者提問：現在台海被視為「全世界最危險的區域」，兩岸是否「必有一戰」？陳文茜說，很多主張台獨的綠營政治人物，喊著「台灣意識」，要全力推行「本土主義」，其實是利用這種政治主張來更輕易地贏得選舉，奪取執政權。民進黨只是想坐穩執政黨的椅子，享受權力帶來的無上榮耀。因此民進黨不會宣布「台獨」，很多政客宣稱的「為了台灣不惜一戰」，當然也不值一信。

陳文茜說，兩岸走到現在這般局面，美國在背後的推波助瀾不容忽視。要與中國加強對抗、展現強硬對華立場的時候，美國便會把台灣擺上枱面。無奈的是，台灣無法對美國說不。

陳文茜病況惡化：人生已經走到最後篇章

64歲陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復，沒想到，前2個月的某一天，溫差誘發免疫系統疾病，她痛苦到崩潰尖叫，一度絕望求死，冷靜後才恢復意志。上月29日凌晨時分，陳文茜再度於Facebook分享病況，直言「人生已經走到最後篇章」。

陳文茜染自體免疫系統疾病。（TVBS）

陳文茜表示，自己逐漸沒有病識感，每天吃半碗藥物加上維他命，成為她的家常習慣，血氧濃度92就吸氧氣，高於95就大聲唱歌，現在做點家事心跳就飆到138，嘴巴有點麻，很快倒在床上，滿身大汗，必須深呼吸幾回，濕紙巾擦一下，再喝口水，如果加點氧氣，心跳很快就會降至83。

「我如昔日做家事般，把這些一度困擾我的事，一一安排就緒。這比準備文茜的世界周報，容易多了吧！」陳文茜表示，現在她還是照常搬花、整理花園，將來更有一個旅行的夢，認為只要藥物帶夠、訂製一個華麗的輪椅，一定可以繼續行走天下，尤其是義大利。

「生病的好處是妳好像快要翹了，妳想達成什麼願望，朋友都會盡力支持妳。真是超級無敵特權！」，陳文茜說，自己的疾病，不必也不能擋住她的偉大旅遊夢，「這是人生走到最後篇章，我獲得的特權。自由了，這個世界的好惡，再也與我無關：何必在乎別人議論你？事實上你走了以後，很快，沒．有．人．會．記．得．你」。