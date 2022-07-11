安倍晉三逝世｜赴日台交流協會悼　蔡英文：感謝您，永遠的好朋友

台灣總統蔡英文今（11）日上午前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三，今日政府機關和公立學校也下半旗悼念。她表示，對於安倍離開，非常難過與不捨，她要代表政府與人民，向安倍前首相的家屬致上最深的哀悼，並再次嚴厲譴責不法暴力行為。



蔡英文抵達後，首先獻花、行鞠躬禮，在追思留言板寫下「台灣永遠的好朋友，感謝您對台日友誼及世界民主、自由、人權、和平的貢獻。」

她在談話中提到，安倍晉三是她認識10多年的老朋友，一直都是並肩前進的好夥伴，還記得今年3月與安倍前首相視像通話時的親切笑容和溫暖的問候。雙方當時都非常希望能早日在台灣見面。

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她表示，安倍是深受國際推崇的國際領袖，畢生致力於維護民主、自由、人權的價值。他更是台灣的好朋友，多次訪問台灣，大力提升台日關係、促進雙方的交流。這些年來，不論台灣遇到震災或是疫情挑戰，安倍總是伸出援手；在國際場域，他也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與。安倍對台灣的友好和溫暖，將會永遠留在我們的心中。

她指出，這幾天，許多朋友在台日都在回顧安倍前首相彈琴悼念311震災罹難者的影片。安倍曾在影片中表達，希望跟大家一起發揮挑戰的精神以及互助扶持的精神。相信這也是台日共同秉持的精神。

她感謝安倍對台日關係貢獻，並強調台日會持續攜手合作，深化雙方友好關係，共同創造印太地區的自由和開放。「我們一起繼續努力，讓更多台日合作開花結果」。

包括總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰亦出席是項活動。