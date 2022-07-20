歐洲議會副議長率團與蔡英文會晤　籲大陸停止威脅恫嚇

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）牽領的訪問團昨日（19日）抵達台灣。

今日（20日），台灣總統蔡英文接見歐洲議會訪問團。她表示，本次是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，對雙邊關係的深化，意義非凡。



蔡英文表示，台灣和歐盟是理念相近的夥伴，在各領域不斷加強合作交流。尤其在經貿往來上，歐盟一直是台灣最大外資來源，去年台灣對歐洲的投資也創下歷史新高。本月初，歐洲議會通過決議案，支持台灣與歐洲持續深化經濟關係，並且加強供應鏈合作。

蔡英文又稱，面對威權主義擴張，台灣位處民主防線的最前緣，期待與民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線。

畢爾致詞時指出，歐洲深信台灣值得全球的支持和認可，因為台灣的專業知識在世界上扮演關鍵角色，是具有戰略重要性、負責任、可信賴的國際夥伴。

畢爾提到，要持續維護和平穩定，並且反對任何試圖改變現狀、挑釁的作為。她表示，非常樂意與中國大陸保持友好關係，但對中國大陸逐漸趨向單方面改變現狀的做法表達嚴正關切。

她指出，只有台灣人民可以決定台灣的未來，呼籲中國大陸停止威脅恫嚇，並告誡中國大陸切勿破壞台灣的蓬勃發展，而是應該在與台灣互相尊重和對話的基礎上，積極且有建設地去維持並守護現狀。