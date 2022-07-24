林志穎Tesla撞斷交通號誌桿　重傷也要賠錢　官方曝賠償金額

台灣知名藝人林志穎上周五（22日）上午開車載著兒子於桃園市中正北路發生車禍，他被拖出時鮮血滿臉，傷勢較嚴重，兒子僅受輕傷。

由於事發時林志穎的特斯拉（Tesla）座駕撞上安全島，導致造價10多萬元（新台幣，下同）的交通號誌桿毀損。桃園市交通局對此表示，將要求林志穎賠償修復費用。



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綜合台媒《聯合報》、《TVBS新聞網》等報道，事發現場的交通號誌桿因車禍被撞斷，桃園市交通局長劉慶豐24日（周日）表示，民眾開車自撞，無論是撞壞路樹、或是交通號誌，市府都會向當事人求償，此案也會向林志穎要求賠償約10幾萬元，至於保險公司是否理賠，以雙方契約為主。

桃園市交通局表示，因為當事人林志穎目前正在接受相關醫療救護，會再等警方取得完整的肇事資料後再向當事人申請求償。

桃園市交通局指，林志穎發生車禍後，現場的號誌桿全數損毀，交通局在當天已經把損毀的設施先行移除，恢復車道運行，其中號誌桿的基礎因為毀損相當嚴重，必須重新挖掘，修復號誌桿需時7至14天。

桃園市交通局又指，事發地點的防撞桿會由原來的7根增加到14根，延長緩衝區，加強道路安全。

林志穎經紀人表示，目前林志穎仍在住院觀察治療中，詳細的情況將在25日才說明。林志穎家人則希望盡快釐清事故原因，警方稱需要再進一步調查。