林志穎車禍｜一家尋救命恩人　三立前攝影師謙虛婉拒：真的沒甚麼

林志穎周五（22日）發生駕特斯拉自撞分隔島起火，被對向剛好開車路過的三立前攝影師吳明政發現，趕緊迴轉上前去救人，把小孩從副駕抱出後，再到駕駛座拉出林志穎。

新聞曝光後，林志穎一家想聯絡救命恩人，但攝影師今謙虛表示，「我婉拒了，因為我覺得不用這樣，這真的沒甚麼，把心力放在兩位傷者身上就好。」



吳明政在電視台工作經驗約13年，是外景節目資深攝影師，以往負責10點線外景節目，上山下海跑透透，之前出外景時，在國道一號上面曾遇到兩車相撞，當時他也是把人拉出來車就起火了。這次他也是選擇立即伸出援手。至於會不會怕突然爆炸？吳姓攝影師坦言，當然「還是會怕」，但也無法眼睜睜看人在面前燒死。

林志穎一家感謝他出手相助，想聯絡他本人，工作室也在聲明提及對「好心人士」的感謝，但吳明政向台媒表示，請傳達林志穎一家，「我感受到了就好，這真的沒甚麼，願他平安。」而事發當日傍晚經紀人、親弟林志鑫出面感謝熱心路人。

（林志穎Facebook）

吳明政攝影師綽號「燒聲」，他周五接受採訪時表示，事件發生當下，他人是在對向車道行車，目睹了撞擊的全程，由於力道巨大，嚇得他脫口喊出「唉唷，靠X，夭壽啊」，接著立刻衝去救人。

吳姓攝影師回想經過，由於太過驚險，根本不記得花了多少時間救人，小孩的部分救援順利，解開安全帶就能抱下來，但駕駛卡在腳墊處，他從後方環抱，想將人拉出車外，無奈就是出不來，所幸旁邊的工人、機車騎士也前來幫忙，一起把人拉出。

林志穎在醫院觀察中。（林志穎Facebook）

吳姓攝影師感嘆，其實當下有些尷尬，因為不知道特斯拉的車門如何開啟，所幸副駕車門突然彈開，於是他立刻要求小孩下車，對方才突然回神，不斷喊著「你抱我、你抱我」。

至於被救出的當下，林志穎狀況如何？吳姓攝影師說，雖然還沒到昏迷，但也已經全身癱軟，當時他要將人拉出，林志穎有發出小聲的呻吟，扛到人行道時，林志穎也有試圖拜託眾人幫忙攙扶。

不過，吳姓攝影師則告知林志穎，不知道有沒有傷到脊椎，所以不要亂動，目前小孩安全，會動手拉人是因為「不拉你會死在裏面」，後來也請人幫忙撐傘遮陽，並告知林志穎「千萬不要睡著」。