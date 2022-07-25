林志穎車禍｜火燒車瞬間破千度　醫生教3招自救　只有幾秒別遲疑

藝人林志穎自撞火燒車意外引起社會關注，車禍事故往往是一瞬間就發生，若是自己遇到類似狀況又該如何保護自己和家人呢？台灣急症室醫生翁梓華就跟大家分享，如何把握黃金時間為自己爭取更大存活率。



翁梓華在臉書「急診柯南．翁梓華醫師」中提到，身為急症室醫生，常常會遇到車禍送進急診急救的個案，其中，醫生最擔心遇到的莫過於車禍加上火燒車，因為這樣的組合，往往在臨床上是最難處理的急症之一，因此更要知道火燒車的自救關鍵。

急症室醫生教遇上火燒車時的「3招自救」方法。

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根據美國消防局統計指出，火燒車大約佔了總火災的16%左右，儘管佔比不高，這類的車禍嚴重程度都相當高。除了車禍導致的創傷之外，火燒車可以讓局部環境瞬間達到將近攝氏1000度，若是電動車的火燒車，更需要考量到鋰電池化學液體外漏燃燒，甚至可能將近1500度，再加上濃煙所造成的嗆傷與大範圍燒燙傷，也是重要致死原因。

而比起一般車禍，火燒車的車禍脫困時間往往只有數秒鐘到一分鐘，翁梓華也提供美國Arrive Alive所建議的火燒車私家車脫困簡化版，以下3點務必熟記，關鍵時刻才能救自己一命。

一、立即熄火、開門開窗：如果遇到火燒車應立即馬上熄火，並靠往路邊，火燒車最怕的就是引發引擎「回火」，嚴重者可能會一路讓火直接燒往油箱，因此首要目標就是立即熄火，而開門開窗主要是因為如果車窗緊閉，車內的氧氣基本上幾秒鐘就消耗完了，立即開窗，可以爭取逃生機會。

二、拿衣物保護身體進行脫困：火燒車現場每分每秒都很寶貴，車禍的瞬間，車體各處可能瞬間產生高溫，讓你連推開車門都有困難，這時候，想辦法用身上的衣物包著手進行脫困（直接敲擊破碎車窗或是想辦法開門）。

三、迅速離開燃燒車體維持至少30米遠：火燒車不要圍觀！火燒車最常見主要分成「引擎燃燒」與「油箱燃燒」，任一燃燒點都可能延燒到另一個點產生「爆炸」，根據美國指標建議，至少要維持30米以上的距離會比較安全，避免後續爆炸可能導致的傷害。

翁梓華也提醒，先完成火燒車脫困的這3個關鍵重點，後續才是報警、找救護車、消防車等步驟。

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