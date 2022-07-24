林志穎老婆陳若儀首發聲透露最新病況　稱「看不實消息很難過」

台灣知名藝人林志穎上周五（22日）上午開車載著6歲兒子Jenson於桃園市中正北路發生車禍，他被拖出時鮮血滿臉，傷勢較嚴重，兒子僅受輕傷。

林志穎的太太陳若儀一直在醫院陪伴丈夫，事發後一直未有作出公開回應。直到24日（周日）晚上，她首度在個人社交帳號發文，交代林志穎現況並報平安，同時也坦言因不實消息而感到難過。



【按圖看】林志穎和陳若儀名氣懸殊，二人相戀的經過＝＝＞

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據台媒《聯合報》等報道，林志穎被救出時，第一時間意識模糊，無法清楚對話，全身多處骨折，已在深切治療部觀察3天。

陳若儀發文表示，感恩外界關心，「志穎每天的狀況都有進步，感謝長庚醫院醫療團隊的用心和照顧，還有大家的祝福，最重要的是，救出志穎跟Jenson的熱心人士，衷心感謝他們」。

陳若儀也透露林志穎目前狀況穩定，兒子Jenson也是輕微受傷，正在觀察休養當中，又稱「在此時報平安，主要是希望能夠平息網路上以訛傳訛的不實消息，讓身為人妻與人母的我，看了相當難過，也想在此時呼籲大眾，不要相信未經求證的謠言，最後要感謝大家對我們的關心與支持，這絕對是守護我們的最大力量」。

此外，林志穎弟弟林志鑫24日也透露「林志穎清醒了」，家屬也確定於25日下午向外界說明他目前狀況。