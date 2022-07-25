漢光演習｜蔡英文將校閱海空大操演　任內第2度登艦出海視察

台軍漢光38號演習今（25）日登場，重頭戲26日將在宜蘭蘇澳外海舉行的大規模海空軍聯合作戰演練，逾20艘次與架次海軍船艦、空軍戰機參與。總統蔡英文屆時將登上基隆級軍艦校閱，這將是她任內第2次出海視察。



台灣媒體《中央社》報道，海軍將實彈射擊標準一型防空飛彈與反潛火箭，海巡署並將出動艦艇實彈射擊鎮海火箭彈，展示強化聯合制海戰力，總計將有逾20艘次與架次的海軍船艦、劍龍級潛艦、P-3C反潛機、空軍戰機參與演練。

經統計，逾20架次與艘次的機艦將投入操演，包括海軍濟陽級、成功級、基隆級、錦江級等軍艦，光六飛彈快艇、劍龍級潛艦、沱江級塔江艦、海巡署成功艦，及空軍IDF經國號戰機、F-5部隊訓練機、幻象2000戰機、F-16V（Block20）、P-3C等。

蔡英文2019年5月28日抵達國道一號彰化戰備道後，首先前往指揮臺聽取演習狀況報告，並視察戰備道起降實兵操演。

報道指，軍方已邀請蔡英文在當日登基隆級「左營」飛彈驅逐艦校閱，屆時這艘基隆級艦將升起統帥旗；這也是她上任以來第2次出海視察，第一次在2018年4月她登艦出海視察「擴大不同艦型組合訓練」。

台軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢；實兵與部份實彈演習定7月25日至29日進行。

大陸官媒：漢光不是演習，而是演戲

官方媒體《新華社》5月17日發表文章《民進黨「漢光演習」演給誰看？》 表示，「漢光不是演習，而是演戲！明眼人都看得明白，這場戲是演給兩方面看的。其一，是針對島內社會渲染所謂大陸威脅，為其抗中保台政治圖謀造氣氛；其二，是對美國反華勢力要求台灣加強自我防衛的回應，表現自己是聽話的棋子，以求換取更多保護。這場蹩腳演出不僅暴露民進黨當局謀獨本性，也道出其焦慮不安的內心獨白。」