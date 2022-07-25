林志穎車禍｜臉部或要3D重建？陳建宗：一般會用「內固定」鈦金屬

台灣知名藝人林志穎上周五（22日）上午開車載著6歲兒子Jenson於桃園市中正北路發生車禍，事故造成林志穎顏面骨折、肱骨粉碎性骨折，腦部也有輕微受傷，被拖出時鮮血滿臉，傷勢較嚴重，兒子僅受輕傷。



內地媒體《看看新聞》報道，林志穎遭遇車禍後，路過的熱心市民將其抬出，當時他滿臉是血，眼睛腫得睜不開。林志穎到達醫院後生命指徵穩定，林志穎目前已接受手術，醫生會評估後，極有可能給林志穎做整容手術。

醫生表示，對於林志穎的病情，如果他要進行「臉骨重建」，要先看其他器官有無受傷，如果有其他地方骨折、腦部有受傷，會優先治療，最後再進行臉骨重建。但醫生也稱，現在整形技術已經非常進步，所以未來都有機會重建到他受傷前的一個情況。

報道指，林志穎車禍致顏面骨折，評估後或要進行臉部3D重建。

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院長陳建宗：一般用「內固定」鈦金屬材料

台灣媒體《三立新聞網》報道，長庚醫療團隊可能交由顏面骨折重建權威，林口長庚醫院院長陳建宗親自替林志穎進行臉部重建手術。

陳建宗表示，顏面重建手術由於不是一個立即性的手術，一般來說都會等到患者沒有生命危險性，確認重要器官沒有任何問題，才會開始動刀。若生命徵象確認穩定，就能開始安排進行顏面骨折重建手術。

林志穎是演員、歌手、賽車手、企業家。1974年10月15日生於台北，自1992年2月28日出道後迅速走紅，被稱為「亞洲小旋風」。（微博@夢想家林志穎）

他稱，不管是手腳的骨折、顏面的骨折，現在的治療都是用「內固定」，內固定的材料大部份是鈦金屬材料，需不需要使用到3D列印重建技術，則要從病人傷口的複雜性來看。目前大部份的顏面骨折重建手術，大部份是趨向「一次性」，大部份都希望一次手術就能夠到位。以最常見的眼窩骨折來說，大部份經過一次手術就能完成重建。

顏面骨折重建手術需要時間方面，他表示，這要看患者的情況，同樣是在臉部骨折，有幾處骨折，骨折屬於粉碎性還是一般骨折，都會影響重建的時間。一般簡單性的一個部位骨折僅需2~3小時就能完成手術；若臉部骨折比較複雜的情況，可能有3~4個部位骨折，那麼手術時間10個小時都有可能。

原台北長庚醫院副院長黃集仁（右），從長庚決策委員會主委程文俊（中）以及台北長庚名譽院長謝燦堂（左）手中接任台北長庚醫院院長。（長庚醫院）

陳建宗現職為林口長庚醫院院長、長庚醫院外科教授、台灣整形外科醫學會理事、台灣顱顏學會常務理事。1987年畢業於高雄醫學大學，在林口長庚醫院完成一般外科及整形外科的住院醫師訓練。並在1997-1998年赴美進修於美國德州達拉斯西南醫學中心整形外科擔任研究員。

自2007年晉升為林口長庚醫院外傷整形外科科主任，在2012年於基隆長庚醫院擔任副院長一職。於2016年7月接任基隆長庚醫院院長。2020年7月再回到林口長庚醫院接任執行副院長。。