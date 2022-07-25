林志穎車禍｜亂救人隨時挨告？網紅律師呂秋遠：別去思考法律問題

藝人林志穎自撞後被好心人救出撿回一命，不過事後有人討論，發生意外時究竟該不該去救援。來自台灣的著名律師呂秋遠表示，如果考慮到法律問題的話，救人確實可能會為自己帶來麻煩，但他認為救人時別去思考法律問題，需要的是人類的互助良善，因此日後碰到這種問題，他仍會在自己的能力範圍內去救。



呂秋遠在Facebook發文表示，林志穎車禍事件討論中，有一種論調是「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」，因為知道法律規定的人，不會貿然去救路邊落難的人，對於法律規定知道越多就會越害怕，「原則上，法律不反對，也不鼓勵這樣的事情」。

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呂秋遠舉例表示，若在路上遇到有人倒在地上，可以考慮報警，但沒有過去幫忙的義務，因為可能會導致傷者的狀況變得更糟，「當要勇於救人，如果沒有專業，當然就得要承擔風險」，所以看到有人有難，知道法律以後，去救的人當然不會多，因為那需要強大的道德勇氣，不擔心往後「可能的麻煩」，才會義無反顧的去做。

呂秋遠也說，刑法規定的緊急避難措施，雖然可以主張是為了救人所以免責，但如果做的事情過當還是要罰，像是施做CPR導致傷者肋骨斷裂，是否會釀成傷害罪，這些都是需要思考的問題。雖然救人者可以主張是為了救人，但如果對方堅持要告還是沒有辦法，明明是為了救人卻遭到外界質疑，「你心很累，喪失了幫助別人的信心與勇氣，大概就是這樣」。

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不過日後看到路邊有意外就不幫忙了嗎？呂秋遠話鋒一轉，認為雖然考慮完法律會喪失救人的決心，不過多數人在當下不會想到這麼多，「我們只會想到，快救他，他要死了，這是身為人的高貴品質」。他也說法律本身沒錯，但救人還是要衡量自己的能力，別把不是自己的責任攬在身上，決定承擔責任時就要承擔相對應的代價。

最後呂秋遠表示，「以後看到有人陷入危險，該不該救，請不要去思考法律問題，因為想完以後，你肯定會掉頭就走」，這個社會需要的是人類高貴品質的互助良善，因此他自己往後遇到這種事，仍會依自己能力範圍去救人，「這大概是我理解法律以後的答案」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】