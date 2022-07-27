台蘋大裁員在即出售卻未定案　員工嘆缺內部消息：看新聞才知裁員

台灣蘋果新聞網上月宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。不過交易案至今沒進度，加上8月9日裁員將近，報道指倘交易無效，台蘋2周內恐熄燈。台經濟部周三（27日）表示，尚未收到買方、直播平台17Live共同創辦人潘杰賢的交易申請案，台蘋並未向經濟部申請任何公司變更登記案件；若未來收到正式申請，將依法審查辦理。



據中央社等台媒報道，有意獨資購買台蘋的潘杰賢日前試圖說服經濟部這項交易案，並主張已和擁有台蘋資產的港商黃浩完成簽約，但因無法提出黃浩能處分台蘋資產及營運的法律文件，台蘋面臨8月9日裁員的期限將近，恐吹熄燈號。

經濟部官員表示現仍未收到潘杰賢正式遞件申請審查，惟鑒於該交易案為社會矚目案件，經濟部曾根據媒體報道，主動向交易案相關人士等了解交易過程。知情官員又透露，目前環節卡在黃浩無法提出能證明其擁有處分台蘋的權力與文件，後續仍有待雙方釐清此疑義。

上月10日，台蘋將解僱計劃書寄予勞動局，通知預計在8月9日解僱280人，符合大量解僱勞工保護法中60天前通知的規定。

據不願具名的台灣蘋果員工向《香港01》表示，近一年以來，公司的員工變動都是透過其他媒體才知道的，事前都沒有公司內部信，這次公司裁員也一樣沒有任何內部消息，「公司這一年已經有幾波裁員，上次大裁員也是看報道才知道」。對此她也心淡，表示「這種消息都是每個月就來一次」。

對於需要大量解僱員工，蘋果日報台灣分公司代表人葉一堅在上月8日發給同仁的一封信中提到是因香港蘋果日報資金遭凍結，導致台灣蘋果新聞網金流斷鏈，剩餘的資金將於9月前用罄。不過多數員工皆有機會轉移到新東家並留用，他會盡最大努力向新東家謀求最大福利，未經留用的員工，也會盡監督責任保障權益。