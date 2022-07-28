台灣疫情︱增近2.4萬本土病例多62死　官方預測8月有一波BA.5疫情

台灣中央流行疫情指揮中心今日（28日）公布，當地新增23822宗新冠肺炎本土病例，新增143宗中重症，再多62人死亡，另增149宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4168宗，台中市2940宗，台北市2460宗，桃園市2385宗，高雄市2340宗，台南市1898宗，彰化縣1137宗，苗栗縣712宗，屏東縣699宗，新竹縣689宗，雲林縣592宗，新竹市580宗，宜蘭縣536宗，花蓮縣456宗，基隆市438宗，南投縣431宗，嘉義縣429宗，嘉義市281宗，台東縣276宗，金門縣200宗，澎湖縣155宗，連江縣20宗。

新增死亡個案為36男26女，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61宗具慢性病史、38宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於今年5月18日至7月25日，死亡日期介於6月5日至7月25日。

醫療應變副組長羅一鈞。（中央流行疫情指揮中心）

另外，今日新增5宗兒童重症，其中4人是兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。醫療應變副組長羅一鈞表示，目前兒童重症病例數整體下降，雖然仍持續有MIS-C案例，但MIS-C高峰要過了，推測7月中下旬應該是MIS-C高峰結束，後續案例會減少。但他預測，8月中下旬會有一波BA.5疫情，因此呼籲家長趁目前疫情較穩定，盡快帶孩童接種疫苗。

截至目前，台灣累計4522365宗確診，分別為19265例境外輸入、4503046宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計8776宗死亡病例，其中8761宗屬本土。