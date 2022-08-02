佩洛西訪台｜台受訪者多稱無感　陸網民幽默消解緊張局勢？

佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西或波洛西）傳將於今晚（2日）抵達台灣展開訪問，台海周邊籠罩著緊張局勢，引發全球廣泛關注。不過有移居台灣的前香港新聞工作者張潔平在Facebook表示，身邊台灣人不多關注事件，大家生活依舊，指身在台灣的感受，不同於外界看來的「最危險地方」。

另一邊廂，不少中國大陸網民期待中方究竟如何應對佩洛西訪台，也有網民以開玩笑方式消解緊張情勢，例如表示：「（解放軍）傘兵迅速降落台灣，然後搭建起簡易核酸檢測亭」、「頭一回全世界強悍的男人關注八十多歲的老女人在哪過夜，然後決定要不要打炮」。



前《端傳媒》總編張潔平周一（1日）晚間公開發文稱，「其實我真的是來了才明白，全世界想像和理解的台灣（aka 地表最危險的地方），和台灣人生活在其中的台灣，真的完全不是一個地方。。。。」她並在留言區提到，在台灣如果不特別看國際新聞或者追時政節目，在日常生活裏完全聽不見這個話題。

台民眾：無感、不關注

《香港01》訪問了多名台灣民眾，大部分人都只表示「無感」，稱並不關注事件。36歲從事傳媒業的鄭先生稱，身邊沒甚麼人在討論，目前藍綠仍都聚焦在選舉上。雖然昨天深夜大陸宣布暫停100多間台灣企業食品進口。他認為除非真像北京所言有更多反制，才會觸動台灣人的神經，但若只是禁止進口台灣食品、機艦擾台，台灣民眾應不會有甚麼激烈反應，反而可能認為北京才是他們口中的紙老虎。

（香港01製圖）

25歲的夏小姐表示很無感，不只是年輕人，她55歲的媽媽如常出去喝下午茶，對於事件她們都「沒有特別想法」。32歲陸先生則稱，感覺社會多少有點緊張的氛圍，「但沒有出現搶購潮，感覺還好」，又指就算擔心也不能做甚麼，就不要多想了。

在台港人麥小姐也表示，沒有特別緊張，不覺得會有武裝和軍事衝突，最多是經濟上的施壓，而她今天行程也一切如常。

陸網民開賭、算卦、編段子

另一邊廂，中國大陸網民卻對事件關注度甚高。除了預判官方可能的回應，近日一篇針對佩洛西訪台各方可能反應開出的賭盤亦在陸網瘋傳。此外，也有大陸網民張貼算卦結果，推算海峽此次「無戰」，而佩洛西亦最終不會抵台訪問。

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相關的段子截圖也在大陸網絡流傳。例如有網民表示：「伴隨佩洛西專機降落，一群神秘的伞兵突然空降松山機場，他們在台灣軍方尚未反應過來的時候迅速抽出身上負重，在機場跑道上搭建齊了簡易核酸檢測亭。」

有截圖顯示，有人在微信群組問道，「如果台灣晚上導彈攻打上海，我們在晚上在小區大篩，請問是先篩還是先進防空洞？」，獲回覆「先大篩」、「進防空洞要綠碼，還是要先做好大篩」。還有人開玩笑說，中方可以給佩洛西賦紅碼或者「來了就留下隔離14天」。還有大陸網民以三級笑話消解事件，稱佩洛西令眾多男士夜不能寐。

還有大陸網民分析出4套劇本，指無論佩洛西來不來台灣、大陸做不做軍事回應，中國當局都能自圓其說地「勝利」。

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陸網另一面聲音：我就是那0.01%

而在大陸的社交平台相關報道下方，也出現了一些與官方相悖的聲音。例如「回來去唐三（唐山）吃燒烤」、「最後一方淨土，如無必要？？？？」、「不支持」、「沒興趣」、「回來又如何」、「說實在，跟我有什麼關係」、「我就看看評論區，不點讚」、「我就是那0.01%」、「回來就安排做核酸」、「別人不願意和你同流合污」、「去旅遊過的城市對台灣印象最好，碰到的台灣人對大陸人也很友善」、「讓他們也感受一下母愛吧」。

也有人聯繫最近當紅的「二舅」影片，稱：「一瞬間，大家都不關注儲戶、斷貸、爛尾樓、隱私信息洩露了，佩洛西治好了我的精神內耗，佩洛西就是我二姨。」有網民說：「其實沒必要擔心戰爭，我只擔心如果他們在外被氣了，回家又要打我們」、「窩裏橫最為致命」。還有網民嘲笑「鍵盤參軍」：「微博能不能開發一下一發布支持打仗的微博就會自動參軍的功能啊，發的越多還能越快上前線」。

年輕佩洛西照片走紅 胡錫進讚好合成結婚照

另外，佩洛西28歲時的照片也在大陸網絡走紅，由於官媒《環球時報》前總編輯胡錫進近日針對佩洛西訪台頻放狠話，有網民將胡錫進與佩洛西年輕時候的照片合成結婚照，胡還對此留言讚好。但另一位內地網紅KOL兔主席則不點名痛批胡錫進「刷流量」，「行為十分低俗」。

愛國網紅KOL「兔主席」就撰文痛批，有網民給「某主編」和佩洛西同框做了個結婚證。相關人士自己還「點了讚」，「大概認為很有意思吧，覺得這是流量吧，最好還上個熱搜。說實話，我看到這個東西是十分反感的，遇到我們的政治『宿敵』，面臨決定大國命運的如此嚴肅的事情，能這樣拿來開玩笑嗎？我們姑且不論其觀點正確不正確，但這種刷流量的行為就是十分低俗的。如果一個人認可和參與這樣的行為，那麽我認為其言論就要打很大的折扣。」

兔主席認為，網上有些評論家成天鼓吹採取軍事行動，營造這樣的聲勢和輿論，大國政治裏，這種行為是非常危險的，也非常不負責任的，「這樣的人的行為的收益（個人流量）和我們面臨的整體風險完全不對等」。