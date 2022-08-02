佩洛西擬訪台｜網民歸納中美四種劇本：中國必勝，永勝！
美國眾議院議長佩洛西計劃訪問台灣，大陸各界連日嚴陣以待，引起內地網路熱烈討論。其中有人歸納出至少4套劇本，證明佩洛西來不來台灣，官方都能自圓其說自稱勝利。有網民說，「專業的事交給專業的人」、「中國必勝，永勝！」、「相信國家，拭目以待」。
台灣《中央社》報道，有內地網民根據官方以往各種宣傳手法，歸納出佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）訪台是否成行及解放軍是否有所動作的4種宣傳口徑，並設計出有如劇本般的賭盤，諸如「大陸先開炮1賠10萬」、「美國先開炮1賠100」、「佩洛西都走了什麼都沒發生10萬賠1」。
佩洛西訪台
劇本一：佩洛西若真的訪台，代表美國「內部民生問題嚴重」，美國政府需要「對外挑起事端」，轉移美國人民對經濟不滿的視線。但佩洛西事前並未將台灣列入出訪的4個「國家」，代表美方「忌憚」大陸的態度，終究「有所收斂」。
佩洛西並未訪台
劇本二：佩洛西最終並未訪台，說明美國「外強中乾」，全面「忌憚」國家主席習近平日前在通話中，向美國總統拜登（Joe Biden）所說的「民意不可違，玩火必自焚」，大陸的「嚴正立場」收到實效。
佩洛西訪台，大陸採取軍事行動回應
劇本三：佩洛西果真訪台，而大陸採取了某種程度的軍事行動回應，則說明解放軍事前發出「不會坐視不管」的警告，已經「說到做到」，解放軍維護「國家領土主權」的立場不容挑戰及質疑。
佩洛西訪台，但大陸沒有作出軍事回應
劇本四：佩洛西果真訪台，但大陸沒有作出任何軍事回應，或是有回應但未達到直接震懾的程度，則說明大陸政府在回應上「有理有節」，不墜入美國設下、意圖激怒大陸挑起事端的「圈套」，不讓美國政客藉機轉移國內矛盾，將大陸設為箭靶，廣大網民應體會這一「用心」。
報道提到，除了預判官方可能的回應，近日一篇針對佩洛西訪台各方可能反應所開出的賭盤，共有10個選項，亦在大陸網路上瘋傳。
這個賭盤列出的10個選項，分別是「大陸先開炮1賠10萬」、「美國先開炮1賠100」、「中美同時開炮1賠1000」、「大陸開炮美國沒有開炮1賠100萬」、「美國開炮大陸沒有開炮1賠10」、「中美都沒有開炮1萬賠1」、「佩洛西都走了什麼都沒發生10萬賠1」、「中美都沒有開炮台灣突然開炮1賠100」、「朝鮮（北韓）開了兩炮但只是朝自己海域1賠1000」、「壓根就是打了一場嘴炮100萬賠1」。
大陸外交部：解放軍絕不坐視不管 必捍衛領土主權
中國外交部發言人趙立堅8月1日在例行記者會表明，堅決反對佩洛西眾議長赴台，美方不得安排佩洛西訪台，佩洛西如赴台將導致嚴重後果，中方正嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。
他表示，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。
大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係
中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台灣表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。
他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。
中国近期已经多次向美国表明坚决反对佩洛西访台的严重关切和严正立场。如果美国挑战中国底线，必将遭到坚决反制，由此引起的一切后果完全由美国承担。— 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 1, 2022