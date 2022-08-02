佩洛西擬訪台｜網民歸納中美四種劇本：中國必勝，永勝！

美國眾議院議長佩洛西計劃訪問台灣，大陸各界連日嚴陣以待，引起內地網路熱烈討論。其中有人歸納出至少4套劇本，證明佩洛西來不來台灣，官方都能自圓其說自稱勝利。有網民說，「專業的事交給專業的人」、「中國必勝，永勝！」、「相信國家，拭目以待」。



台灣《中央社》報道，有內地網民根據官方以往各種宣傳手法，歸納出佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）訪台是否成行及解放軍是否有所動作的4種宣傳口徑，並設計出有如劇本般的賭盤，諸如「大陸先開炮1賠10萬」、「美國先開炮1賠100」、「佩洛西都走了什麼都沒發生10萬賠1」。

佩洛西訪台

劇本一：佩洛西若真的訪台，代表美國「內部民生問題嚴重」，美國政府需要「對外挑起事端」，轉移美國人民對經濟不滿的視線。但佩洛西事前並未將台灣列入出訪的4個「國家」，代表美方「忌憚」大陸的態度，終究「有所收斂」。

佩洛西並未訪台

劇本二：佩洛西最終並未訪台，說明美國「外強中乾」，全面「忌憚」國家主席習近平日前在通話中，向美國總統拜登（Joe Biden）所說的「民意不可違，玩火必自焚」，大陸的「嚴正立場」收到實效。

美國眾議院議長佩洛西正出訪亞洲，台媒《ETtoday新聞雲》指佩洛西今晚（2日）10點半搭乘專機抵台，周三（3日）上午8點將與台灣總統蔡英文會晤。（Getty Images/Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

佩洛西訪台，大陸採取軍事行動回應

劇本三：佩洛西果真訪台，而大陸採取了某種程度的軍事行動回應，則說明解放軍事前發出「不會坐視不管」的警告，已經「說到做到」，解放軍維護「國家領土主權」的立場不容挑戰及質疑。

佩洛西訪台，但大陸沒有作出軍事回應

劇本四：佩洛西果真訪台，但大陸沒有作出任何軍事回應，或是有回應但未達到直接震懾的程度，則說明大陸政府在回應上「有理有節」，不墜入美國設下、意圖激怒大陸挑起事端的「圈套」，不讓美國政客藉機轉移國內矛盾，將大陸設為箭靶，廣大網民應體會這一「用心」。

報道提到，除了預判官方可能的回應，近日一篇針對佩洛西訪台各方可能反應所開出的賭盤，共有10個選項，亦在大陸網路上瘋傳。

這個賭盤列出的10個選項，分別是「大陸先開炮1賠10萬」、「美國先開炮1賠100」、「中美同時開炮1賠1000」、「大陸開炮美國沒有開炮1賠100萬」、「美國開炮大陸沒有開炮1賠10」、「中美都沒有開炮1萬賠1」、「佩洛西都走了什麼都沒發生10萬賠1」、「中美都沒有開炮台灣突然開炮1賠100」、「朝鮮（北韓）開了兩炮但只是朝自己海域1賠1000」、「壓根就是打了一場嘴炮100萬賠1」。

大陸外交部：解放軍絕不坐視不管 必捍衛領土主權

中國外交部發言人趙立堅8月1日在例行記者會表明，堅決反對佩洛西眾議長赴台，美方不得安排佩洛西訪台，佩洛西如赴台將導致嚴重後果，中方正嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。

他表示，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。

（香港01製圖）

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台灣表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。