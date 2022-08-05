台海軍演｜聯電曹興誠捐7.9億助振「國防」　冀台灣人不貪財怕死

解放軍昨日（4日）12時起在台灣周邊海空域展開實彈演練，聯華電子股份有限公司榮譽董事長曹興誠今日（5日）宣布捐出30億元（新台幣，下同，約合7.9億元港幣），以協助台灣將加強「國防」，並希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，「為維護自由、民主、人權而起來戰鬥」。



曹興誠宣布捐出30億元新台幣，以協助台灣將加強「國防」。（ETtoday）

曹興誠今日召開記者會宣布捐出30億元，以加強台灣「國防」，並強調資金的五個用途包括「推動全民國防教育，提振民心士氣；研究並出版反制中共對台認知作戰專書及各類影音創作；辦理揭露中共對台威攝、統戰滲透相關活動；開發辨識或追蹤溯源反制境外敵對勢力對台散布爭議訊息；開發反制中共對台網攻及駭侵活動等。」

曹興誠指，大陸「對台灣行徑如此囂張跋扈，或許以為台灣人都貪財怕死，貪財可利誘，怕死者可以威脅，不把台灣看在眼內。」

曹興誠還稱，雖然30億元用於備置武器無大意義，但台灣「國防」的弱點，不在武器裝備，而在認知和士氣方面的不足。並希望這筆資金可以填補一些這方面的空缺，拋磚引玉，喚醒大家在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強備戰。

事實上，曹興誠一直對兩岸議題相當關心，他曾發文指，期盼美國派兵協防台灣很丟臉，並呼籲「全民皆兵」，隨後引來「兒子是美國籍」的質疑，他則回應指「兩個兒子都是中華民國籍」。今天記者會中再被問到相關問題時，曹興誠證實，目前兩個兒子都在台灣。