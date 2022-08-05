台海軍演｜網民曝「遊說佩洛西花費9400萬」　台官方斥捏造

美國聯邦眾議長佩洛西及美國國會議員赴台訪問後，網路論壇PTT有網友爆卦指出，台灣付費給政治公關公司遊說佩洛西赴台，一共花費9400萬元（台幣）。對此台外交部回應表示，絕非事實，純屬憑空捏造。



網友在PTT八卦版發文指出，他上美國司法部網站，發現一家叫「Gephardt Group Government Affairs」的政治公關公司，從2018年開始幫助台灣聯繫遊說佩洛西多達16次，台灣一共付費3149377.58美元（約新台幣9400萬元）。

點擊放大瀏覽佩洛西訪台相關照片：

+ 10

對此台外交部指出，針對網路輿論宣稱台灣政府花錢找公關遊說波佩洛西訪台事，純屬憑空捏造，絕非事實，外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。

外交部也表示，佩洛西訪問團是美國政府公費支應，在台行程統一由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）洽排。

外交部也指出，台灣駐美國代表處聘用公關公司來擴大台灣對美國工作的觸角，是台灣政府長年的一貫作法，公關聘用符合當地國法規，並依據台灣對美工作業務實際需求及整體情勢相應調整，近年來相關支出的經費規模大致持平，也由台灣立法院進行完整、合法、透明的監督。

台海軍演｜福州廈門反而沒有 僅平潭台商收到福建國安局這簡訊（點圖了解更多）：

+ 27

外交部表示，台灣聘請公關公司協助推動政務工作是全面性的努力，而非針對單一目標或個案，針對有心人士在網路惡意扭曲為台灣政府出巨資遊說議長率團訪台，相關臆測不僅悖離事實，居心可議，企圖醜化美國友好訪賓、分化台灣社會的團結及破壞台灣人民對政府的信任。

外交部也呼籲指出，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、製造假訊息分化台灣社會的敏感時刻，請民眾高度留意，切勿聽信不實散播的假訊息，也請勿任意轉傳。

延伸閱讀：

【重磅快評】否認裴洛西密會劉德音 台積電藏玄機？

傳我4年9400萬遊說裴洛西 外交部促刑事偵辦假訊息

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】