台海軍演｜台灣9大工商團體聯合聲明：勿造成無法挽回後果

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，兩岸關係進入高度緊張狀態，台灣9大工商團體今日（3日）傍晚發表聯合聲明，籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，造成無法挽回的後果。



九大工商團體包含中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國三三企業交流會、台灣工商企業聯合會。

聲明全文：

由於近來國際情勢的變化，迫使兩岸情勢進入高度緊張狀態。對此，產業界表示憂心，九大工商團體今日也聯合聲明，也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，造成無法挽回的後果。

解放軍發布發射導彈的照片及落地示意圖：



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從產業經濟民生面來看，目前台灣有數以萬計的企業在大陸投資，以及數以百萬計的國人在大陸工作、就學、生活，同樣的，大陸也有數萬民眾在台灣定居生活，即使目前兩岸呈現關係緊張，但兩岸在經濟、產業、社會等各層面，依然維持緊密的往來與互動。

今年2月的俄羅斯與烏克蘭衝突，造成全球經濟放緩，後果大家有目共睹。我們認為，兩岸有相通的語言、相同的文化、緊密的經貿關係，以及長久以來所累積的社會交流基礎，相信兩岸絕對有智慧可以透過對話來化解歧見，藉由交流來解決糾紛。

因此，工商團體懇切呼籲兩岸，切莫誤判情勢，擦槍走火；也懇切期盼雙方保持冷靜，並共同體認︰唯有和平穩定的發展，以及安居樂業的生活，才是兩岸多數民眾的最大企盼。