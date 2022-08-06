台海軍演｜多批解放軍機艦現台海周邊　台軍研判演練對台實施攻擊

台灣「國防部」今日（6日）表示，偵獲多批解放軍機、艦於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判為演練對台灣本島實施攻擊。而昨日（5日）解放軍共有68架次軍機、13艘次軍艦持續在台海周邊頻密活動，部份逾越海峽中線。



據台「國防部」消息，偵獲上述解放軍動向後，台軍於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

據統計，昨日截至下午5時，解放軍共計軍機68架次、軍艦13艘次持續在台海周邊頻密活動，部分逾越海峽中線。

據空軍司令部公布的當日台海周邊空域空情動態，解放軍派出殲-10機7架次、殲-11機6架次、殲-16機10架次、蘇愷-30機24架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次，總共49架次。空軍的應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

台空軍司令部公布5日解放軍軍機進入台海周邊空域飛航活動情形。（台空軍司令部）

對於數字落差，軍方解釋，空軍公布的49架次是進入防空識別區中線以東的解放軍軍機，國防部所發布的68架次則包含中線以西活動的全部架次。

台灣「國防部」指出，對解放軍刻意逾越海峽中線，侵擾台灣周邊海空域行為表達譴責；台軍將以堅決之行動，捍衛國家安全，確保民主自由不受威脅。