台海軍演｜稱不會要求他國為保台而戰　吳釗燮：冀提供防禦性武器

台海局勢緊張，解放軍持續在台灣周邊軍演。周五（5日），台外長吳釗燮接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，台灣不會要求其他國家為保台而戰，但就希望能提供防禦性武器。



吳釗燮表示，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西或佩羅西）訪台極具重要性，大陸的強烈反應並不會阻撓民主國家政治領袖未來訪台。他譴責大陸在台灣附近海域的軍演行動，認為此舉具高度危險性且極度挑釁，嚴重威脅區域和平與穩定，更影響國際貿易與交通。

大陸已決定對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施，對此吳釗燮認為，北京當局長期以來極力在國際上孤立台灣，像佩洛西般重要人士有機會訪問台灣，可讓國際社會深入了解台灣是民主的，以及台灣所堅持的信念，有助提升台灣的國際形象，意義非常重大。他又指，大陸的野心遠超出台灣，台灣絕對不會是其擴張主義野心的最後一塊拼圖，並強調挑起這場危機的一方並非台灣，而是北京試圖改變雙方互無對方管轄權的現狀。

吳釗燮進一步稱，保衛台灣是自己的責任，台灣的年輕世代似乎比其父母一代具有更堅定的戰鬥意志；台灣不會要求他國為保衛台灣而戰，但希望相關國家能提供防禦性武器裝備並堅定支持台灣，避免北京誤判情勢。最後，他提到國際社會深入認知台灣在全球經濟及半導體產業的重要性，倘開戰，將對世界經濟造成比俄烏戰爭更大的影響。

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