台海軍演｜原來極恐慌？台「避難所位置App」登蘋果AppStore第3名

大陸不滿美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，解放軍今起在台灣四周進行軍事演習，威嚇人心，不少民眾擔心萬一真打起仗來，要往哪裡躲，開始打探哪裡有避難所，警政署「警政服務」APP因而登上下載使用的第3名，台中警方表示，全市大樓地下室都是避難所，總計2萬4671處、可容納993萬5626人，有需要民眾可在警察局及各分局官方網站成立的「防空疏散避難專區」查尋。



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大陸軍演意外讓平時少人下載的警政署「警政服務」APP頓時成了熱門，根據iOS免費APP下載排行榜發現，第1名為「Flightradar24」，第2名為「行動郵局」，第3名就是「警政服務」。

台中警方接獲不少民眾詢問電話，萬一聽到戰爭防空警報，住家附近哪裡有避難處所？其實每棟公寓大樓地下室都是避難所，且標明能容納多少人？以台中為例，總計2萬4671處、可容納993萬5,626人，警方從2020年11月16日起，就在警察局及各分局官方網站成立「防空疏散避難專區」，宣導疏散避難要領、避難設施、避難位置（顯示地址、可容納人數），供民眾查詢。

此外，台中警方在2020年12月29日率先運用Line通訊軟體製作防空避難設施查詢系統，民眾可透過Line，將警察局官方帳號（Line ID：@tcpb）加入好友，點選防空避難設施查詢功能，即可顯示所在位置周邊5處可供避難地點及容納人數，還能以Google地圖導航規劃路線迅速前往避難處所。

市民也可利用內政部警政署「警政服務」APP防空疏散避難專區，依下列方式預先儲存防空疏散避難地點：一、手機截圖：以手機截圖，儲存隨身攜帶之圖片，記錄辦公處所或住家附近之防空疏散避難設施地點，隨時查閱。二、手動標註：可利用Google離線地圖功能，先下載離線地圖，再將鄰近防空疏散避難設施地點儲存為個人清單，即可隨時或於離線時查閱。

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