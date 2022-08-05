台海軍演首日蔡英文「神隱一天」　趙少康：拿台灣人性命開玩笑

解放軍周四（4日）12時起對台灣周邊海空域進行實彈演練，日本防衛省消息指，有4枚常規導彈的軌跡被判斷飛越台灣本島上空，惟台灣官方卻未有發布防空警報，引起爭議。

對此，台灣資深媒體人趙少康周五（5日）發文質疑，為何蔡英文和蘇貞昌神隱一天，甚至連「國安」會議都未有召開。



。（趙少康Facebook）

趙少康在Facebook以「蔡英文的千萬別抬頭」為題發文指，佩洛西走了以後，解放軍開始高壓迫的圍台軍演、發射導彈，4枚東風導彈直接穿越北台灣上空，「國防部」第一時間不只不敢公布導彈已經穿越台灣上空，甚至誤導媒體「沒穿越」，卻被日本防衛省公布的彈道資訊狠狠打臉，真是蔡英文版的「千萬別抬頭」。

趙少康又指，面對大陸的制裁，蔡英文跟蘇貞昌神隱一天，到昨天晚上，蔡英文才發布影片講了一堆空話，「真的不認為國家安全面臨威脅嗎？」、「怎麼會只想挑釁、刺激中共，卻沒有先對後果做好因應準備，立即展現『保台』的作為給大家看看？」、「蔡政府闖了禍，沒有應對辦法，只能粉飾太平，以為不公布資訊，飛彈就沒來？」

趙少康續稱，不論導彈高度，「全世界有哪一個國家可以接受飛彈飛越國土？悶不吭聲只旁觀，難道就是蔡英文喊了幾年的『抗中保台』具體作法？蔡英文不只無法保台，反而像被教訓以後，只想用『綏靖主義』求和的犯錯小孩。」

趙少康最後指，俄羅斯出兵攻打烏克蘭時，蔡英文大張旗鼓召開「國安」會議，「她到底是烏克蘭總統還是中華民國總統？」台海局勢現在比96年時更緊張，蔡英文只躲在總統府拍影片、關心自己的YouTube點擊數，真是拿台灣前途與人民性命開玩笑。