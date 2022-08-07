台藝人兒子稱要帶動「全民國防」　發文批「台灣人怎變塑膠了啦」

狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐在官司告一段落後，宣洩積壓已久的心聲，不忍了狂發表自己的真實心聲，先是拍影片宣告：「我回來了！」並嗆台灣起訴他的檢察官英文不好、要去美國進修法律，接着又發文表示對政府面對大陸的態度很失望，談起政治問題。



孫安佐發文表示：「我個人覺得很多事只能靠自己，近期看到我們的政府面對中共的態度，老實說我真的很失望，對方都已經跑來你家門口前嗆聲，甚至朝你開槍（射飛彈），結果你只希望外來國家來幫忙抵制，甚至連防空警報都沒有，請問台灣人甚麼時候變塑膠了啦，我們可以不挑釁，但不代表我們好欺負，於是我希望可以帶動大家、做好真正的全民國防！」

孫安佐對近期的兩岸關係分享個人看法（按圖了解）

孫安佐在影片中也表示，之前因為官司問題，他低調沒有分享自己對槍械的熱愛，如今官司告一段落，他決定大方拍影片展現自己這方面的收藏及相關資訊，喊話：「槍枝從來不是一個邪惡的象徵。」、「東西本身沒有好壞之分，有問題是人本身。」並認為政府管制權力象徵的槍械，是對人民的一種控制。

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