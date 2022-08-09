台海軍演｜吳釗燮指演習破壞現狀　籲民主國家合作應對

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）近日訪台，導致台海局勢高度緊張，解放軍一連多日在台灣周邊海空域進行實彈軍演。

今日（9日），台灣「外交部」部長吳釗燮對此表示，中國大陸對台灣的作為及手段只是藉口，「呼籲愛好自由民主國家一起合作，共同研議因應之道。」



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吳釗燮召開國際記者會，他指，解放軍在台灣周邊海域進行聯合軍事行動，「已經嚴重威脅區域和平與安全」；大陸選擇在台灣周邊區域進行軍演，「不僅在演習區域的劃定上，嚴重侵犯台灣在國際法上所享有的權利，也阻礙印太地區最繁忙海空航道之一的正常運作，嚴重影響全球的航運及貿易，破壞區域的和平與安全。」

吳釗燮說，大陸這一次進行針對性的大規模軍演，是毫無道理也藉機挑釁，佩洛西的訪台只是大陸的藉口，大陸真正的意圖是多重的，包括企圖將台灣海峽內海化，「否定台海是國際水道的現狀等，這次更以具體行動，破壞長久以來台海中線的默契，破壞台海現狀。」

吳釗燮表示，大陸在西太平洋地區的地緣戰略野心，這次演習真正的企圖是在改變台海以及區域現狀，「這已為整體區域安全帶來極不穩定的因素」。

吳釗燮又說，「台灣將繼續堅持自由民主的生活方式，以堅定的信心與作為，捍衛台灣的主權領土，以及安定繁榮的生活。我們也希望國際社會採取行動，共同扼制中國不負責任的對台恫嚇及野心勃勃的對外擴張，共同維護印太區域的自由開放與穩定繁榮。」