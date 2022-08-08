台海軍演｜台軍：39架次解放軍軍機台海周邊軍演　14架越台海中線

台灣「國防部」（台軍）晚間公布今（8）日解放軍軍演情況，截至下午5時止，偵獲39架次解放軍軍機、13艘次解放軍軍艦，其中有14架解放軍軍機逾越台灣海峽中線北端，台軍以空中偵巡兵力、海軍艦艇及岸置飛彈適切應處。



中國人民解放軍東部戰區今日繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。

台軍晚上發布新聞稿表示，統計截至下午5時止，偵獲解放軍機39架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域21架次）、解放軍艦13艘次，並持續在台海周邊進行聯合海空行動。

台軍強調，台軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播示警並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

8月8日，中國人民解放軍東部戰區，繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。（人民日報）

另外，根據台灣空軍公布的「台海周邊空域空情動態」，國防部公布的21架次中，包括8架次蘇愷30戰機、6架次殲11戰機、2架次殲轟7、4架次殲16戰機、1架次卡28反潛直升機；根據航跡圖顯示，14架次解放軍軍機（8架蘇愷30、6架殲11）逾越台灣海峽中線北端，其餘機種則侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

對逾越中線的解放軍軍機，台軍作計室次長葉國輝中將在今日台灣「國防部」召開的「中共軍演相關議題說明」線上記者會強調，以無線電廣播驅離，並派遣北部及南部戰機起飛對應；海軍則派遣偵巡艦併航監控共艦，並下令機動待命艦出港支援驅離；防空部隊提升防空飛彈及岸置反艦飛彈警戒姿態。外島依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要領，保持高度警覺，即時應變部署；防區部隊運用信號彈告警，戰備部隊進入守備位置警戒。