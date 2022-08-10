台海軍演｜廣東海灘死魚遍地網傳「被轟炸」　內媒：發生於演習前

近日解放軍在台海展開實彈軍演期間，網上傳出「沙灘上大量死魚」的影片，有網民稱魚群死亡原因是「被解放軍導彈轟炸」，對此，內地傳媒《澎湃新聞》發布事實查核表示，該影片拍攝於2021年11月，拍攝地點為廣東惠州惠東縣雙月灣，該處出現大片死魚的原因尚不明晰。



8月4日晚11時，Twitter有用戶放出一則顯示大片魚死在沙灘上的影片，指是解放軍演習後果。翌日，微博上也有同樣影片傳播。

《澎湃新聞》報道稱，經查證，原影片早在2021年就已經在社交平台上出現。2021年11月9日，有Twitter用戶「新聞看點」上傳此片，配文為：「11月6日，廣東惠州雙月灣沙灘上驚現大量死魚。視頻顯示，大量死魚被海水衝上沙灘，白花花一片。」

報道指，在抖音、快手等短影片平台，不少傳媒和自媒體帳號亦於2021年11月5日左右發布了拍攝角度與內容都與網傳影片類似的影片，這些影片都拍攝於雙月灣，展示了海灘上的大片死魚。通過比較這些影片和網傳影片遠處的地理環境和建築樣式，可知網傳影片的拍攝地確實如Twitter用戶「新聞看點」所言，位於廣東惠州雙月灣。

2021年11月6日，《新京報》曾報道此事，彼時原因仍然在調查之中。當時的報道援引惠東縣自然資源局工作人員說法表示，死魚並非由寒潮導致。

《澎湃新聞》報道指，尚未檢索到有國內主流傳媒對雙月灣死魚事件原因作跟進報道。在惠東縣農業農村局、自然資源局以及港口濱海旅遊度假區管理委員會的相關網站以「雙月灣」為關鍵詞搜索，亦未發現有相關資料被公開。