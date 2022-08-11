網傳菲律賓將自台撤僑　菲駐台辦事處澄清：台灣一切正常

近日，網上傳出「菲律賓公開宣布將制定從台灣地區的撤僑計劃」，對此，中國大陸傳媒《澎湃新聞》指出，相關報道曲解了在台菲律賓社區因擔心台海局勢升級，向菲律賓駐台辦事處尋求應急撤離計劃一事。

報道指，菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處已公開澄清，目前沒有關於撤僑的計劃，「台灣一切正常」。



報道稱，大陸微博、今日頭條等社交平台近日流傳消息稱，菲律賓已公開對外宣布，將制定從台灣撤僑的計劃，以保障其居民利益。《澎湃新聞》上網搜索「菲律賓 台灣 撤僑」等關鍵詞，發現台灣《中時新聞網》一篇以「菲國擬撤僑計劃，14萬人恐離台」為題的報道。

《中時》報道指菲律賓擬自台灣撤僑。（報道截圖）

這篇《中時》報道提到：「有外媒引述馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）的說法，菲國似乎已開始研擬撤僑計劃，確保一旦台海戰爭開打，能及時撤離14萬名在台移工和僑民。」

進一步檢索與馬尼拉經濟文化辦事處相關消息，則可以在一間叫「馬尼拉標準」（manilastandard.net）的菲律賓網站上找到一篇顯示法新社的文章，標題為《若北京與台北爭執升級，外籍員工尋求撤離計劃》。

文章稱，北京和台北之間的緊張局勢加劇，促使一個在台灣的菲律賓社區聯盟確定在8月7日這天，與馬尼拉經濟文化辦事處舉行網上會議，以討論萬一衝突升級時的撤離計劃。

上述消息發酵後，台灣《中央社》就此事詢問馬尼拉經濟文化辦事處理事主席兼駐台代表，後者回應稱：「我想要澄清，馬尼拉經濟文化辦事處沒有關於撤僑的計劃。」貝勞表示，根據馬尼拉經濟文化辦事處副代表和菲律賓駐台北海外勞工辦公室（POLO）專員報告，台灣一切正常，準備撤僑的說法沒有根據。

《澎湃新聞》總結道，網傳「菲律賓宣布將制定從台灣地區的撤僑計劃」的相關報道，曲解了在台菲律賓社區因擔心台海局勢升級，向馬尼拉經濟文化辦事處尋求應急撤離計劃一事。