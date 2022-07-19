邵陽學院花1941萬引進23名菲律賓博士？網民：去鍍金提升博士比例

湖南邵陽學院花費1941萬元引進23名菲律賓亞當森大學哲學博士，近日在網上引發爭議。昨（18）日下午，邵陽學院辦公室工作人員稱，學校已經關注到網上對此事的爭議，後續學校人事處會統一進行回覆。



內地新媒體《新黃河》報道，根據網友公布的內容顯示，2022年7月7日，邵陽學院人事處在學校網站發布《出國攻讀博士畢業返校與同類型擬引進博士名單待遇公示》，擬對出國攻讀博士畢業返校博士22名、同類型博士引進1名，按照相關文件落實相關待遇。

其中，每位博士引進費35萬元（人民幣．下同），科研啟動費15萬元，過渡性租房補貼14.4萬元，不需解決配偶工作增加引進費20萬元，每位博士的引進花費共計84.4萬元，總計費用1941萬元。

公示顯示，這23名博士均是2019年8月-2021年12月在亞當森大學完成博士學歷，所學專業均為哲學（教育學），除一位音樂舞蹈學院的副教授備註為「校外引進」外，其餘22名博士之前便為該校工作人員，職稱包括講師、副教授、高級實驗師等，備註均為「畢業返校」。

有網友表示，在學校網站上找到了發佈於2019年6月的《關於招聘碩士赴邵陽學院外方合作高校攻讀博士的通告》，相關內容顯示此次招聘碩士到校外方合作高校（馬來西亞城市大學等）攻讀博士的名額暫定為20名，要求年齡在27周歲以下，且碩士畢業時間為2017年1月1日至2019年6月，專業原則上為教育學、信息技術、工商管理、管理學等專業或相近專業的全日制碩士研究生。

有網友認為，該通告或許與這次擬引進博士的菲律賓亞當森大學學習有關，但是大部份人員的年齡並不相符。對於邵陽學院的做法，不少網友對此猜測，邵陽學院此次招錄23個哲學（教育學）專業博士，主要原因可能是學校為了迅速達到教育國際化辦學要求，才一次引進大數量的「外國高校博士畢業生」。

亞當森大學是菲律賓馬尼拉的私立大學。它在2022年QS亞洲大學排651名，和北京體育大學、台灣大葉大學、國立高雄師範大學的排名一樣。

邵陽學院是經教育部批准的具有碩士學位研究生招生資格的省屬多科性本科院校。（邵陽學院）

官網資料顯示，邵陽學院創建於1958年，醫學類專業辦學可追溯到1906年。2002年，由原邵陽師範高等專科學校和原邵陽高等專科學校合併升本，2016年邵陽醫學高等專科學校併入。該校是經教育部批准的具有碩士學位研究生招生資格的省屬多科性本科院校。

目前，邵陽學院官方網站上已搜索不到《出國攻讀博士畢業返校與同類型擬引進博士名單待遇公示》和《關於招聘碩士赴邵陽學院外方合作高校攻讀博士的通告》。

網民說：

「全是哲學（教育學），這不就是出去混的嗎？」

「這都是自己學校的教師，送出去鍍金，回來好提升本校教師的博士比例。」

「這錢就這麼揮霍掉貪污掉了。人事腐敗是腐敗的根本。」

「恕我無知，這麼多人搞哲學（教育學）的科研，有什麼成果嗎？能推動人類的進步嗎。」

「學哲學（教育學）的需要科研啟動費150,000。呵呵。」

「出口轉內銷。不同崗位的教職工竟同時選擇了同一國家、學校、專業，心挺齊呀。」



内地媒體《界面新聞》報道，中國人民大學公共管理學院教授馬亮發文指，菲律賓亞當森大學被中國教育部留學服務中心列入「學歷學位認證加強認證審查」名單，屬於不被推薦留學的大學。他認為，這件事可以讓人反思，這種批量「炮製」博士文憑的方式是否可取，以及如何扭轉人才選拔的「唯學歷論」。

他說，在當前高等教育辦學機構的考核認證中，有關部門對師資等辦學條件的要求較高，而博士學位的教師占比往往成為衡量大學水平的重要指標。職業院校比拚的是教師隊伍的博士比例，而大學則更關注海外博士比例。