對台白皮書︱蕭美琴：一國兩制令香港權利倒退　非台灣人民想要

解放軍近期在台灣周邊軍演，引發國際關注之際，國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室周三（10日）聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，為中國大陸政府時隔22年再發布台灣問題白皮書。

台灣駐美代表蕭美琴接受美媒專訪時表示，北京透過恫嚇與威脅以逼迫台灣接受中國大陸的政治條件，但台灣不會被恫嚇，或被迫犧牲得來不易的民主。



蕭美琴接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示，北京在香港實施「一國兩制」，但香港基本權利倒退，言論、結社與新聞自由遭到剝奪，「這不是台灣人民想要的」。

蕭美琴又指出，台灣致力於強化防禦，但無意與中國大陸進行軍備競賽，最終目標是嚇阻，因此努力透過不對稱防禦戰略以強化自身能力，阻止中國大陸以武力實現其政治目的。

蕭美琴又對美國國會數十年來對台的跨黨派支持表示感謝。她指出，中國大陸的好戰行為與挑釁行動，讓外界對此更加關注，並與台灣合作共同應對這些威脅。她期望透過《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act），為台灣提供有效工具，共同打擊侵略行為，維護符合所有人利益的和平。