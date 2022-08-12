台灣疫情｜增近2.2萬本土病例31死　30多歲男快篩陽性當日家中亡

台灣中央流行疫情指揮中心今日（12日）宣布，當地新增21761宗新冠肺炎本土病例，增89宗中重症，多31人死亡。另增228宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市4376宗，台中市2665宗，桃園市2429宗，台北市2355宗，高雄市1775宗，台南市1517宗，彰化縣991宗，苗栗縣726宗，新竹縣652宗，屏東縣546宗，雲林縣508宗，宜蘭縣497宗，新竹市494宗，花蓮縣397宗，南投縣356宗，基隆市346宗，嘉義縣320宗，澎湖縣222宗，嘉義市214宗，台東縣207宗，金門縣160宗，連江縣8宗。

新增本土死亡個案為14男17女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30宗具慢性病史、23宗未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於6月28日至8月9日，死亡日期介於6月12日至8月9日。其中，最年輕死亡個案為一名曾有酒精性胃炎、胃潰瘍等病史的30多歲男子，其沒有施打過疫苗，6月底時快篩陽性，當天在家中死亡，死因為上消化道出血性休克及新冠確診，醫院9日補通報此個案。

另外，當地新增3宗兒童重症MIS-C（兒童多系統發炎症候群）個案，最小的為一名1歲男童，其於6月27日確診，8月4日出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉、四肢出疹，8月7日至急診，診斷為MIS-C住院，使用類固醇治療，目前在一般病房治療中。

截至目前，台灣累計4846501宗確診，分別為22800宗境外輸入，4823647宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計9373宗死亡病例，其中9358宗屬本土。