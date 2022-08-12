台海軍演︱中科院將「無限高」導彈試射　台軍：陸4軍艦滯留外海

解放軍台海軍演備受全球注目，而台灣中科院公告，8月18日開始在台灣東部海域管制4天，將試射無限高飛彈，危險距離逾200公里。與此同時，台軍方人士周五（12日）表示，花東外海還有解放軍電子偵察船等4艘軍艦滯留；另有軍事迷記錄到大陸電偵船天權星號（AGI-795）持續在蘭嶼外海，疑針對台方導彈試射任務。



中科院將試射無限高導彈，危險距離逾200公里。。（台漁業署）

中科院公告8月18、19、25、26日火砲試射，從屏東九鵬基地往台東東方和東北方外海射擊，最大彈道無限高，危險海域從台灣海岸至外海逾200公里。有退休中科院人員研判，試射的應是「海空戰力提升計畫」中的雄昇導彈系統。

此前，立法院審查通過2370億元新台幣（約619億港元）「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，期程從今年至2026年，分5年執行，預算主要部分是供中科院研製、生產各型導彈，由此，最近數月中科院密集進行火砲試射。

與此同時，台軍方人士表示，近日解放軍在台灣東部海域演習，導彈驅逐艦和電子偵察船於花東外海現蹤，甚至在距海岸24浬水域的鄰接區，截至周三（10日），仍有3艘導彈驅逐艦與1艘電子偵察船滯留在花東外海。對此中科院黃姓負責人表示，目前尚未取消公告，至於是否如期舉行或是因情況改變試射，目前尚未討論。

解放軍電偵船天權星號（AGI-795）被拍到在蘭嶼外海數日。（「台灣西南空域」粉絲專頁）

另一方面，長期記錄軍事動態的「台灣西南空域」粉絲專頁記錄到，解放軍電偵船天權星號（AGI-795）已經在蘭嶼外海數日，疑針對台方導彈試射任務。

台媒引述軍事專家報道指，台軍經常應對這些狀況，應不需擔心導彈參數可能暴露。