台海軍演｜22年再發台白皮書　國民黨：應尊重中華民國存在的事實

解放軍近期在台灣周邊軍演，引發國際關注之際，國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室周三（10日）聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，為中國政府時隔22年再發布台灣問題白皮書。



《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，並指按照一國兩制實現兩岸和平統一，將給中國發展進步和中華民族偉大復興奠定新的基礎，將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。實現兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。白皮書又強調，「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。

白皮書強調，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。

有分析認為，官方媒體《央視新聞》報道《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書和《人民日報》評論文章《祖國完全統一進程不可阻擋白紙書報》全文不提九二共識，只提一國兩制，和平統一，同時白皮書否定「兩個中國」「一中一台」的存在，讓「九二共識，一中各表」和「維持現狀」的論述沒有空間。

國民黨：中華民國存在的事實必須尊重

國民黨在Facebook表示，中共應尊重中華民國存在的事實，國民黨絕對捍衛中華民國，守護民主自由與區域和平。針對國台辦昨發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申保留對台動武選項，絕對反對，並表示捍衛中華民國、守護民主自由與區域和平，也會要求中國大陸面對中華民國存在的事實。

國民黨稱，國民黨副主席夏立言在啟程訪陸清楚表明，對於中國大陸立場一向非常清楚，就像我們的立場也很清楚，不會因為對岸講一句話，就改變自己現實存在的事實。對於中華民國存在的事實，對岸也必須尊重。

降旗儀式於2022年8月9日在台灣台北自由廣場舉行。（Getty Images）

陸委會：堅持「兩岸互不隸屬」、堅拒「一國兩制」

蔡英文周三（10日）在民進黨中執會發表談話指出，「中國罔顧兩岸的現實，一廂情願發布白皮書，重申一國兩制，以及不放棄對台使用武力。目的就是，在對台灣武力恫嚇的同時，向那些畏懼中國、有意向中國妥協的極少數台灣政黨和人士招手。」

大陸委員會周三（10日）嚴正聲明，台灣堅持「兩岸互不隸屬」、堅拒「一國兩制」，這才是當前的臺海現狀與事實。

陸委會強調，中華民國是主權國家，中共政權從未一日治理過臺澎金馬，主流民意早已堅定拒絕「一國兩制」，台灣前途只有台灣2,300萬人有權決定，絕不接受所設定的兩岸終局。

陸委會正告北京當局立即停止對臺武力威脅與散布虛假陳述；應清楚體認我方堅持自由民主的憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志等「四個堅持」的主張與底線。我政府審酌評估情勢、堅守民主自由防線，呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止軍事冒進、不負責任的嚴重挑釁。

美國眾議院議長南希佩洛西（左）接受蔡英文頒發特種大綬卿雲勳章後合影留念。（Getty Images）

什么是台海现状？答案十分清楚，那就是两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割。换句话说，一个中国原则就是对台海现状的清晰界定。违背、挑战一个中国原则就是改变台海现状。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 9, 2022

白皮書：非和平方式將是不得已的最後選擇

白皮書強調，民進黨當局的謀「獨」行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。外部勢力縱容鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張，破壞亞太地區和平穩定，既違逆求和平、促發展、謀共贏的時代潮流，也違背國際社會期待和世界人民意願。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」注定失敗。祖國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋。

白皮書表示，中國願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。中國願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。中國不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。「我們將團結廣大台灣同胞共創祖國統一、民族復興的光榮偉業。」