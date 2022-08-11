台海軍演｜國民黨率團訪陸　國台辦：很正常，惡意炒作十分荒謬

兩岸關係緊張之際，國民黨副主席夏立言周三（10日）率團前往中國大陸訪問，引發爭議，遭到台灣總統蔡英文等批評。

國台辦發言人馬曉光10日表示，國民黨人士到大陸參訪交流是很正常的，對此進行惡意炒作十分荒謬。



據早前報道，據國民黨公布行程顯示，此行將走訪包括福建、浙江及珠三角、長三角地區，是台人在陸工作、生活及求學集中之地，於10日出發，預計21日結束隔離後開始僅有7日的緊湊行程，並於27日返台。

蔡英文10日在民進黨中執會發表談話指出，在大陸發動軍演的當下，國民黨竟然不顧陸委會的苦勸，執意前往大陸，還說要挑起重擔。

蔡英文認為，國民黨在這個時刻，仍執意前往大陸，令人民失望。國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。她說，台灣人民希望的是「我們要和平，我們不挑釁、不升高衝突，但捍衛主權與國家安全，台灣絕對不退縮」。

台灣陸委會指出，鑒於大陸當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯台灣，此時絕非台灣政黨等人士赴陸交流妥當時機。政府雖已沒有權限禁止渠等赴陸，陸委會仍在第一時間向國民黨方面表達勸阻，並盼此刻朝野團結一致，共同合作面對大陸全面性、系統性的危害。