貨物輸往大陸需標「中國台灣」　台業者第三地保稅倉換標方式因應

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台導致台海局勢緊張，中國大陸陸續宣布對台灣的食品、農漁產品等多項禁令，後續又要求輸往中國大陸的產品或零組件、或是相關文件需標註「中國台灣」等。

對此，電電公會理事長李詩欽周五（12日）表示，目前尚無嚴重案例；貨攬業者則指出，不少業者會採取到第三地保稅倉換標的方式因應。



李詩欽於台灣區電機電子工業同業公會理監事會議前表示，自2015年起，中國大陸就有針對產地標示的相關規範，每年台灣出口到中港兩地的產品中，電子產品佔很大比重，因此對在大陸的台商、工廠造成不小困擾。對於是否有研擬因應方案，李指目前公會持續跟海峽交流基金會、全國工業總會聯繫，討論遇到相關問題時的共同解決方法。

另一方面，貨攬業者表示，如果貨物沒有標上「中國台灣」或「中華台北」，入關時會被大陸海關卡住，可是如果標示了，反而無法從台灣出口，使業者在運輸時陷入兩難。

為解決困境，不少客戶會選擇將貨物運送到鄰近台灣的第三國或地區的保稅倉以作換標，再出口至中國大陸，不過這也會導致運輸成本比較高，因為不是直送。