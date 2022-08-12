24套出口歐洲地圖「畫錯」台灣　重慶海關查扣：違背一個中國原則

重慶海關所屬渝州海關指出，日前根據風險布控指令對一批出口至歐洲的貨物實施查驗時，發現其中24套地圖存在錯繪漏繪等問題，對「台灣省表示錯誤、釣魚島和赤尾嶼等重要島嶼漏繪等問題」，海關員初步判定該批貨物存在較大違法嫌疑，決定對其實施暫扣並送檢。



據了解，該批地圖經重慶市規劃和自然資源局鑑定，確認違反了《地圖管理條例》等相關規定。重慶海關指出，該批地圖涉嫌損害我國主權和領土完整，違背「 一個中國」 原則。目前，該案件已移交相關部門做進一步處理。

重慶海關稱，「正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵」。地圖進出口經營單位在進出口環節，應主動向海關提供地圖產品有關批准單證，並積極配合海關開展查驗、檢查等工作。

今（2022）年5月9日，江南布衣服飾品牌亦因發布損害國家尊嚴的廣告，被杭州市西湖區市場監督管理局罰款80萬元人民幣。具體處罰事由為，經鑑定該公司官網頁面展示的地圖圖片中，中國地圖界線表示不完整，台灣島、海南島及南海諸島均無法看清，已有界線上也存在漏繪阿克賽欽、藏南地區的問題。

江南布衣因發布損害國家尊嚴的廣告，被罰款80萬元人民幣。（江南布衣網站）

2019年，電視劇《親愛的，熱愛的》此前因劇中出現「問題地圖」引發廣泛關注。該年，自然資源部於8月29日至9月5日開展全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周活動，活動主題為「規範使用地圖，一點都不能錯」。

官方發布的宣傳片稱，在地圖上，國界線畫法，行政區域及首都、首府名稱的標注等，都反映了國家的政治觀點和外交立場，稍有疏漏就會出現有損國家主權和領土完整的「問題地圖」。

網民點睇：

出口商是誰？追查到底！嚴查重懲！

這種錯誤一般都是老外提供樣板廠家照著做的！

企業毫無節操。

